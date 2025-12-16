“Fallout”, la serie de ciencia ficción postapocalíptica que conquistó a miles de suscriptores de Amazon Prime Video, regresa a las pantallas con su esperada temporada 2. Así, si no te quieres perder la nueva tanda de episodios de la adaptación de la franquicia de videojuegos de Bethesda, esta nota es para ti. A continuación, te presento la fecha y hora de estreno de cada capítulo de la segunda entrega de la producción. ¡Presta atención!

Vale precisar que la historia de la serie de Amazon Prime Video continúa justo después del impactante final de su primera temporada.

En ese sentido, nos encontramos con Lucy MacLean (Ella Purnell) y The Ghoul (Walton Goggins), quienes se unen para buscar al padre de la chica, Hank MacLean (Kyle MacLachlan).

Y, por otro lado, Maximus (Aaron Moten) debe enfrentar nuevos desafíos dentro de la Hermandad del Acero.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Fallout” - Temporada 2:

GUÍA DE EPISODIOS DE “FALLOUT” - TEMPORADA 2

La segunda entrega de la ficción se compone de 8 capítulos en total, los cuales están programados para lanzarse—de manera semanal—entre diciembre del 2025 y febrero del 2026.

Calendario de estreno de la temporada 2 de “Fallout”

Episodio 1: martes 16 de diciembre del 2025 (un día antes de la fecha originalmente programada)

martes 16 de diciembre del 2025 (un día antes de la fecha originalmente programada) Episodio 2: miércoles 24 de diciembre del 2025

miércoles 24 de diciembre del 2025 Episodio 3: miércoles 31 de diciembre del 2025

miércoles 31 de diciembre del 2025 Episodio 4: miércoles 7 de enero del 2026

miércoles 7 de enero del 2026 Episodio 5: miércoles 14 de enero del 2026

miércoles 14 de enero del 2026 Episodio 6: miércoles 21 de enero del 2026

miércoles 21 de enero del 2026 Episodio 7: miércoles 28 de enero del 2026

miércoles 28 de enero del 2026 Episodio 8: miércoles 4 de febrero del 2026

¿A QUÉ HORA SE ESTRENAN LOS EPISODIOS DE “FALLOUT” - TEMPORADA 2?

El primer episodio:

El capítulo de estreno de la temporada 2 de “Fallout” llega a Amazon Prime Video en un horario especial, de acuerdo con la siguiente tabla:

Países Horario Estados Unidos 6:00 p.m. (PT) / 9:00 p.m. (ET) del 16 de diciembre México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 8:00 p.m. del 16 de diciembre Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 9:00 p.m. del 16 de diciembre Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 10:00 p.m. del 16 de diciembre Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 11:00 p.m. del 16 de diciembre España 3:00 a.m. del 17 de diciembre

El resto de la temporada:

A diferencia del primer episodio, se espera que el resto de capítulos de la temporada respete esta programación:

Países Horario Estados Unidos 12:00 a.m. (PT) / 3:00 a.m. (ET) México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 2:00 a.m. Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 3:00 a.m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 4:00 a.m. Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 5:00 a.m. España 9:00 a.m.

¿CÓMO VER LA TEMPORADA 2 DE “FALLOUT”?

Para disfrutar de la segunda entrega de “Fallout”, recuerda que debes contar con una suscripción activa a Amazon Prime Video.

Si aún no tienes una cuenta, considera que estos son los planes disponibles en territorio estadounidense:

Amazon Prime completo: US$14.99 al mes o US$139 al año

US$14.99 al mes o US$139 al año Solo Prime Video: US$8.99 al mes

El póster de la temporada 2 de "Fallout", serie basada en una de las sagas de videojuegos más importantes de todos los tiempos (Foto: Amazon MGM Studios)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí