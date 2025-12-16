Como muchos sabemos, las películas de James Cameron no son precisamente breves. Y es que las propuestas narrativas y visuales del director han obligado a que el metraje de sus filmes—de manera usual—superen las dos horas de duración. En ese sentido, seguro te mueres de ganas de averiguar cuánto dura “Avatar: Fire and Ash” (en español: “Avatar: Fuego y cenizas” o “Avatar 3”), su tercera cinta sobre el universo Pandora. Por eso, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer al respecto. ¡Presta atención!

Vale precisar que el largometraje marca un giro oscuro en la narrativa de la franquicia, al presentar al peligroso clan Mangkwan, también conocido como el “Pueblo de Ceniza” (Ash People).

Ellos, liderados por la implacable Varang (Oona Chaplin), representan el resentimiento y la violencia, lo que los diferencia enormemente de los Omatikaya o los Metkayina.

Así, la familia Sully ahora no solo debe enfrentar el duelo por la pérdida de Neteyam, sino que también debe sobrevivir a la furia de esta tribu hostil.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Avatar: Fire and Ash”:

¿CUÁNTO DURA “AVATAR: FIRE AND ASH”?

La película tiene una duración de 197 minutos, lo que se traduce en 3 horas y 17 minutos en total. ¡Sí, toda una auténtica experiencia de cine puro y duro!

Para ponerlo en perspectiva, esta cifra convierte a la tercera entrega en la más larga de la franquicia (hasta el momento):

Es 5 minutos más extensa que “Avatar: The Way of Water” (2022) .

. Supera por 35 minutos a la película original de “Avatar” (2009).

Al parecer, esta extensión le permite a James Cameron desarrollar con paciencia la introducción de un nuevo clan en la historia y, por supuesto, profundizar en temas usuales en la saga, como la familia y el legado.

¿CÓMO VER “AVATAR: FIRE AND ASH”?

Recuerda que “Avatar: Fire and Ash” llega a los cines de acuerdo con la siguiente programación:

Estreno en Latinoamérica: jueves 18 de diciembre del 2025

jueves 18 de diciembre del 2025 Estreno en Estados Unidos y España: viernes 19 de diciembre del 2025

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de revisar la cartelera de tu cine favorito y elegir la función que mejor se ajuste a tus preferencias.

FICHA TÉCNICA DE “AVATAR: FIRE AND ASH”

País: Estados Unidos

Estados Unidos Dirección: James Cameron

James Cameron Guion: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver

James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver Música: Simon Franglen

Simon Franglen Fotografía: Russell Carpenter

Russell Carpenter Compañías: 20th Century Studios, TSG Entertainment, Lightstorm Entertainment

20th Century Studios, TSG Entertainment, Lightstorm Entertainment Distribuidora: Walt Disney Pictures

Neytiri y Jake Sully son los protagonistas de la franquicia cinematográfica "Avatar" de James Cameron (Foto: 20th Century Studios / Walt Disney Pictures)

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular 👉 Únete aquí