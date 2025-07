James Cameron vuelve con fuerza. El lunes 28 de julio estrenó el primer tráiler de ″Avatar: Fire and Ash", la tercera entrega de la saga cinematográfica que comenzó en 2009 y que redefinió el cine de ciencia ficción. Mira el video y entérate de otros detalles, como la fecha de estreno.

El primer tráiler confirma que la saga no ha perdido su ambición visual ni su corazón emocional. La historia continúa tras los eventos de “Avatar: The Way of Water" (2022), presentando a un nuevo y temible clan: los Ash People, guerreros del fuego con una estética salvaje y una agenda destructiva que amenaza la paz en Pandora.

¿DE QUÉ TRATA “AVATAR 3″?

Según la sinopsis oficial, la historia retoma tras la pérdida de Neteyam. Jake y Neytiri enfrentan no solo su duelo, sino también una amenaza creciente: el Pueblo de Ceniza, liderado por la feroz Varang (interpretada por Oona Chaplin). Esta tribu, aliada con el Coronel Quaritch (Stephen Lang), utiliza el poder del fuego para arrasar con los bosques de Pandora.

Mientras el conflicto se intensifica, la familia Sully debe proteger a los suyos y tratar de evitar una guerra a gran escala que podría destruir su mundo para siempre.

James Cameron lo resume así: “Verán más de Pandora que nunca antes. Es una aventura visual y emocional que lleva a nuestros personajes a sus límites”.

La tribu del fuego es liderado por la feroz Varang, interpretada por Oona Chaplin (Foto: 20th Century Studios)

FECHA EXACTA DEL ESTRENO DE “AVATAR 3″

El 19 de diciembre de 2025 será el estreno mundial de “Avatar: Fire and Ash” (Avatar: Fuego y ceniza), tal como fue anunciado por Disney y 20th Century Studios. Así, los fanáticos ya cuentan los días para volver a sumergirse en los paisajes extraordinarios de Pandora, en una historia marcada por la tragedia, el fuego y nuevos dilemas morales.

Póster oficial del estreno de "Avatar 3" (Foto: 20th Century Studios)

EL ELENCO DE “AVATAR 3″

El reparto original regresa casi en su totalidad:

Sam Worthington como Jake Sully

como Jake Sully Zoe Saldaña como Neytiri

como Neytiri Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Jack Champion, Cliff Curtis, Edie Falco, Britain Dalton, Joel David Moore, entre otros.

Los nuevos rostros incluyen a:

Oona Chaplin como Varang, líder de los Ash People

como Varang, líder de los David Thewlis y Michelle Yeoh, en papeles aún no revelados pero clave para la historia

MIRA EL TRÁILER DE “AVATAR 3″