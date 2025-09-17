Si creciste en los años noventa, seguramente recuerdas el miedo que daba ver “Anaconda”, esa película de terror que mezclaba junglas, cámaras temblorosas y una serpiente gigantesca con hambre de protagonista. Fue en 1997 cuando Jennifer Lopez, Ice Cube y Jon Voight nos metieron el susto de nuestras vidas, y ahora, casi tres décadas después, Sony Pictures trae de regreso esta historia, pero con un giro totalmente inesperado.

“Anaconda” vuelve, pero en forma de comedia, con Jack Black y Paul Rudd como protagonistas de una reinterpretación que mezcla acción, humor y mucha nostalgia. El tráiler oficial ya está disponible y la fecha de estreno está confirmada: 25 de diciembre de 2025 en todos los cines. Así que prepárate para un cierre de año con risas, adrenalina y una serpiente más grande que nunca.

¿DE QUÉ TRATA EL REBOOT DE “ANACONDA”?

Esta nueva versión no es exactamente un remake clásico. El director Tom Gormican ha apostado por una historia completamente distinta, aunque claramente inspirada en el universo de la película original. Aquí, Jack Black interpreta a Doug y Paul Rudd a Griff, dos amigos de toda la vida que, en plena crisis de la mediana edad, deciden cumplir su sueño: volver a grabar su película favorita, que —adivinaste— es “Anaconda”.

Todo empieza como una idea divertida y un poco ridícula, como podías estar suponiendo. Pero una vez que se adentran en la selva del Amazonas para filmar su versión casera del clásico de terror, la cosa se sale de control. Lo que parecía una comedia amateur se convierte en una verdadera pesadilla cuando una anaconda real y peligrosa aparece en escena. ¡Es enorme!

A diferencia del enfoque serio y de suspenso que tuvo la versión de 1997, esta nueva “Anaconda” juega con la idea del cine dentro del cine. Doug y Griff no solo están intentando filmar su propia versión, sino que terminan viviendo el mismo tipo de historia absurda que veían en VHS cuando eran adolescentes.

Eso sí, la serpiente sigue siendo protagonista. El tráiler nos deja ver que la criatura será una mezcla de efectos prácticos y CGI, con un diseño que homenajea al monstruo original, pero con un toque exagerado que calza perfecto con el tono cómico de esta entrega.

EL ELENCO DE “ANACONDA”

Jack Black como Doug. Es uno de los dos amigos que decide grabar su propia versión de “Anaconda”.

Paul Rudd como Griff. El mejor amigo de Doug, más sensato, pero igual de entusiasta. Su viaje al Amazonas se convierte en algo mucho más peligroso de lo esperado.

Thandiwe Newton

Steve Zahn

Selton Mello

Daniela Melchior

¿CUÁNDO SE ESTRENA ANACONDA?

La fecha ya está definida: “Anaconda” se estrena el 25 de diciembre de 2025 en todos los cines del mundo, incluido Estados Unidos. Será una de las apuestas fuertes de Sony Pictures para la temporada de fiestas, compitiendo con otros estrenos grandes como “Wicked” o la secuela de “Zootopia”.

TRÁILER OFICIAL

