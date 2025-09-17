La cantautora ecuatoriana Mar Rendón, una de las artistas emergentes más prometedoras de Latinoamérica, estrena su nuevo sencillo “Pero no Tanto”, una cumbia fresca y divertida producida por Master Chris “El científico”, quien también fue compositor junto a Mar y el artista dominicano Lowis Ye.

Este lanzamiento marca un hito en la carrera de Mar, quien se dio a conocer en La Academia (2022) y que desde entonces ha venido conquistando escenarios en Ecuador y México. Hoy, con el respaldo de su nueva casa discográfica Intergroup Records, la artista apuesta por expandir su música a nuevos mercados, con especial interés en Perú, Colombia y España.

“Queríamos hacer algo diferente, sin dejar atrás mi esencia como artista ni el sonido que he construido. La cumbia me gustó porque no la siento lejana; me permite mostrar otra faceta de mí y siento que es como una metamorfosis en mi música”, asegura Mar Rendón.

“Pero no tanto” refleja una propuesta cargada de energía y matices sonoros que, con humor y sarcasmo, retrata esas experiencias fallidas en el amor, pero desde una mirada ligera y bailable.

Aunque Mar ha trabajado principalmente en el pop rock, esta incursión en la cumbia no solo amplía su versatilidad musical, sino que también establece un vínculo especial con Perú, país con el que la artista mantiene una cercanía personal y cultural. En sus propias palabras: “Mi padrastro es peruano y en mi casa nunca falta esta gastronomía. Y ahora con esta canción de género cumbia tengo la oportunidad de conectar aún más con la cultura peruana”.

Con este sencillo, Mar Rendón se posiciona como una de las artistas femeninas con mayor proyección internacional, escribiendo un nuevo capítulo en la música de Ecuador y fortaleciendo los lazos artísticos entre Ecuador y Perú. “Pronto estaré por Perú para llevar toda mi música”.