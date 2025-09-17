Pablo Alborán regresa a Lima en 2026 con su gira mundial Global Tour KM0. (Foto: EFE)
El cantautor español anunció oficialmente su regreso a los escenarios con una nueva gira mundial titulada Global Tour KM0, que recorrerá América y Europa a partir de marzo del 2026. Entre las fechas confirmadas destaca su esperado concierto en Lima, programado para el 24 de marzo de 2026 en el Anfiteatro del .

Alborán promete una puesta en escena renovada, en la que fusionará la emoción de sus clásicos como Solamente tú, Saturno, Pasos de cero o Prometo, con el sonido maduro e innovador de su nuevo disco KM0. Cada espectáculo buscará transmitir la esencia de este trabajo, reflejando el crecimiento artístico de más de quince años de trayectoria.

Como antesala a la gira, el cantante ofrecerá un showcase gratuito el 23 de septiembre en la Puerta del Sol de Madrid, que será transmitido en vivo vía TikTok, dando a los fans un primer vistazo de lo que presentará en los escenarios del mundo. Ese mismo día se habilitará la preventa de su nuevo álbum y se pondrán a la venta las entradas generales para el tour.

En paralelo a su carrera musical, Alborán explora también la actuación, siendo parte del elenco de la segunda temporada del drama hospitalario de Netflix “Respira” (2024).

Las entradas para el concierto en Lima estarán disponibles en Teleticket desde el lunes 22 de septiembre de 2025, con preventa exclusiva para clientes de Banco Falabella los días 22 y 23, o hasta agotar stock.

