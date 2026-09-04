El sencillo se encuentra disponible en plataformas digitales | Foto: Difusión
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Por Redacción EC

La banda peruana Bareto presentó su nueva versión del tema “Los caminos de la vida”, composición original del músico colombiano Omar Geles, en un lanzamiento que marca el inicio de una nueva etapa para el grupo con la incorporación de Christian “el Loco” Wagner como vocalista principal.

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