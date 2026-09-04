La banda peruana Bareto presentó su nueva versión del tema “Los caminos de la vida”, composición original del músico colombiano Omar Geles, en un lanzamiento que marca el inicio de una nueva etapa para el grupo con la incorporación de Christian “el Loco” Wagner como vocalista principal.

Esta producción funciona como el primer sencillo promocional de su siguiente álbum, proyectado para 2027, tras una reciente gira por España donde los integrantes reinterpretaron el tema bajo el contexto de la migración.

“Cuando tocamos esta canción en España nos dimos cuenta de que el migrante la había abrazado como un himno”, sostuvo el Loco Wagner, agregando que su disco pretende rendir homenaje a quienes dejan su país y a sus familias para trabajar en el exterior.

El lanzamiento cuenta con un videoclip oficial grabado entre las ciudades de Madrid, Cáceres y Lima, bajo la dirección de Marco Arauco y el montaje de Iván Cavero.

Asimismo, el fundador y director de la banda, Rolo Gallardo, señaló que la respuesta del público en los escenarios internacionales fue determinante para integrar esta pieza en el repertorio del grupo, destacando que “fue en España donde descubrimos todo lo que significaba para la gente”.

El tema ya se encuentra disponible en plataformas de música y su video puede visualizarse en YouTube.

Finalmente, Bareto programó un concierto de reencuentro con sus seguidores para este miércoles 7 de octubre en el local La Noche de Barranco, con entradas a la venta en Joinnus.

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