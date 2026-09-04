Lo que comenzó como un adelanto en redes sociales de un tema guardado desde 2016 se transformó en un fenómeno digital sin precedentes para Brytiago. Tras su lanzamiento sorpresa, “Estoy Pa’ Ti” superó los 15 millones de streams, acumula más de 14 millones de vistas en YouTube y sobrepasa las 3.8 millones de creaciones en TikTok. Este impacto se refleja directamente en las listas de la región, debutando en el #9 del Top 100 de Billboard Colombia y posicionándose en el Top 10 de Spotify en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela.

Producido por Viejo Culprit y acompañado por un visualizer dirigido por JCAM Films, el sencillo rescata la esencia cruda y melódica del trap que definió los inicios de Brytiago. La canción funciona como un puente temporal entre aquella era y su presente artístico, demostrando que la estética sonora que conquistó a sus primeros seguidores mantiene una vigencia intacta casi una década después de haber sido concebida.

Este triunfo orgánico llega en un momento de notable expansión internacional para el cantautor puertorriqueño. Recientemente, Brytiago completó una gira con entradas agotadas por varias ciudades de España y obtuvo un hito de prestigio global al ser incluido en la Summer Playlist 2026 del expresidente Barack Obama con “La Father (Remix)”, siendo una de las dos únicas piezas en español seleccionadas en dicha lista este año.

Consolidado como uno de los pilares del género urbano contemporáneo gracias a éxitos multiplatino como “Asesina” y colaboraciones con figuras de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny y Ozuna, Brytiago reafirma en su etapa independiente el alcance masivo de su propuesta. Con miles de millones de reproducciones acumuladas y una audiencia global en constante crecimiento, el artista continúa proyectando la música urbana de Puerto Rico a escala internacional.

Actualmente, el intérprete se encuentra dando los últimos toques a su esperado próximo álbum de estudio. En este contexto, el rescate y posterior éxito de “Estoy Pa’ Ti” funciona como un poderoso retorno a sus raíces y establece la antesala perfecta para los nuevos proyectos que marcarán el siguiente capítulo de su carrera.

SOBRE EL AUTOR