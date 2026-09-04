Brytiago llega al Perú para promocionar su nueva canción | Foto: Difusión
Brytiago llega al Perú para promocionar su nueva canción | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Lo que comenzó como un adelanto en redes sociales de un tema guardado desde 2016 se transformó en un fenómeno digital sin precedentes para Brytiago. Tras su lanzamiento sorpresa, “Estoy Pa’ Ti” superó los 15 millones de streams, acumula más de 14 millones de vistas en YouTube y sobrepasa las 3.8 millones de creaciones en TikTok. Este impacto se refleja directamente en las listas de la región, debutando en el #9 del Top 100 de Billboard Colombia y posicionándose en el Top 10 de Spotify en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay, Chile y Venezuela.