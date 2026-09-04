Nicolle La Rumba presentó un nuevo tema y anunció su próximo concierto "El Origen" | Foto: Difusión
Nicolle La Rumba presentó un nuevo tema y anunció su próximo concierto "El Origen" | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Nicolle La Rumba inicia una nueva etapa en su carrera artística. La cantante acaba de estrenar en su canal oficial de YouTube el video con letra de “Quitémonos la ropa (versión femenina)”, una interpretación que lleva a su propia voz el conocido tema popularizado por Alexandre Pires y que forma parte de la propuesta musical que viene desarrollando como solista.