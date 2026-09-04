Nicolle La Rumba inicia una nueva etapa en su carrera artística. La cantante acaba de estrenar en su canal oficial de YouTube el video con letra de “Quitémonos la ropa (versión femenina)”, una interpretación que lleva a su propia voz el conocido tema popularizado por Alexandre Pires y que forma parte de la propuesta musical que viene desarrollando como solista.

El lanzamiento refuerza una etapa de crecimiento para Nicolle, quien durante los últimos años ha venido construyendo un repertorio propio de versiones y colaboraciones. En plataformas digitales figuran también canciones como “A la que vive contigo (Versión salsa)”, “Mi Ex Tenía Razón (Versión Salsa)” y “Decidir o Morir”, además de participaciones y sesiones musicales en vivo.

“Quitémonos la ropa” fue incorporada oficialmente a su catálogo digital en diciembre de 2025 y ahora recibe un nuevo impulso con la publicación de su versión femenina en formato video con letra, disponible a través de su canal oficial de YouTube.

“El Origen: concierto para contar su historia”

Este lanzamiento llega además en la antesala de uno de los proyectos más importantes de su carrera: “Nicolle: El Origen”, concierto que se realizará el próximo jueves 1 de octubre en Cocodrilo Verde, Miraflores.

Más que una presentación musical, “El Origen” ha sido concebido como un recorrido por la historia artística y personal de Nicolle: desde aquella niña que soñaba con convertirse en cantante y sus primeros escenarios, hasta los miedos, las inseguridades y el pánico escénico que tuvo que enfrentar antes de encontrar una voz y una identidad propias sobre el escenario.

El espectáculo recorrerá distintas etapas de su vida a través de la música y contará con banda en vivo, además de artistas invitados que formarán parte de una noche especialmente diseñada para mostrar una faceta más personal de la intérprete.

“El Origen” representa también un punto de partida. Nicolle busca que el público no solamente conozca las canciones que interpreta, sino también la historia que existe detrás de la artista y el camino recorrido para llegar hasta este momento.

Con el estreno de “Quitémonos la ropa (versión femenina)” y la preparación de su concierto, Nicolle abre así una nueva etapa en su carrera, combinando nuevos contenidos musicales, presentaciones en vivo y una propuesta que busca fortalecer su identidad dentro de la escena musical peruana.

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