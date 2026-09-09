Shirley Iparraguirre lleva la cumbia peruana a Nueva York: fue nominada a los Premios Unidad Latin Music Awards 2026

La cumbia peruana vuelve a tener presencia internacional. Shirley Iparraguirre fue nominada a los Premios Unidad Latin Music Awards 2026, certamen que celebrará su duodécima edición en Nueva York y que reúne a representantes de la música latina. La cantante nacional aparece entre las candidatas de la categoría Artista Revelación del Año - Femenino, una nominación que llega en un momento importante de su carrera y tras la acogida que viene teniendo su tema “La Indecorosa”.

La intérprete peruana será una de las representantes de nuestro país en esta edición de los Premios Unidad Latin Music Awards, donde también participan artistas de Colombia, Chile, Argentina y México, entre otros países de la región. De esta manera, Shirley Iparraguirre tendrá la oportunidad de representar a Perú en una competencia que reúne a nuevos talentos de la música latina.

Para Shirley Iparraguirre, esta nominación representa una oportunidad para seguir llevando la cumbia peruana fuera del país. Su candidatura llega en una etapa marcada por “La Indecorosa”, canción que le ha permitido ganar mayor exposición y acercarse a nuevos públicos dentro de la escena tropical.

El reconocimiento internacional se suma a una etapa de crecimiento para la cantante, quien busca consolidar su propuesta musical y ampliar su presencia en otros mercados. La nominación en Nueva York también coloca nuevamente a la cumbia peruana en una competencia internacional, esta vez frente a representantes de distintos países de Latinoamérica.

Los Premios Unidad Latin Music Awards celebrarán su 12.ª edición el próximo 9 de octubre de 2026 en Queens, Nueva York. El evento reunirá a artistas y representantes de la música latina en una jornada dedicada al reconocimiento del talento y la trayectoria dentro de la industria musical.

En el caso de Shirley Iparraguirre, el público tendrá un papel importante en esta etapa. Las votaciones estarán disponibles del 9 al 30 de septiembre, por lo que sus seguidores podrán respaldarla durante este periodo a través de la plataforma oficial de los Premios Unidad.

La nominación llega después de varios meses en los que “La Indecorosa” ha acompañado el crecimiento artístico de Shirley. El tema se ha convertido en una pieza importante de su actual etapa musical y forma parte de la propuesta con la que busca proyectarse más allá de las fronteras peruanas.

La presencia de Iparraguirre en los Premios Unidad Latin Music Awards también supone una vitrina para la música peruana. La cumbia, uno de los géneros con mayor arraigo en el país, vuelve a aparecer representada en un escenario internacional a través de una artista que busca seguir ganando espacio dentro de la nueva generación de intérpretes.

Ahora, el siguiente paso estará en manos del público. Shirley Iparraguirre competirá por el reconocimiento a Artista Revelación del Año - Femenino y tendrá hasta el 30 de septiembre para recibir el respaldo de sus seguidores. La votación se realiza a través de la página oficial de los Premios Unidad.

¿Cómo votar por Shirley Iparraguirre?

Las votaciones estarán disponibles del 9 al 30 de septiembre. Para respaldar a la cantante peruana en la categoría Artista Revelación del Año - Femenino, los seguidores deben ingresar a la página oficial de nominados de los Premios Unidad Latin Music Awards, buscar a Shirley Iparraguirre y registrar su voto.

Vota por Shirley Iparraguirre aquí

SOBRE EL AUTOR