La banda mexicana Elefante llega a Lima para celebrar un concierto el 18 de noviembre | Foto: Difusión
La banda mexicana Elefante llega a Lima para celebrar un concierto el 18 de noviembre | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Tres décadas de música, canciones inolvidables y una trayectoria que ha conquistado a varias generaciones serán celebradas por Elefante, la reconocida agrupación mexicana que llegará a Lima como parte de su Tour 30 Años.