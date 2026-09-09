Tres décadas de música, canciones inolvidables y una trayectoria que ha conquistado a varias generaciones serán celebradas por Elefante, la reconocida agrupación mexicana que llegará a Lima como parte de su Tour 30 Años.

La banda se presentará el próximo 18 de noviembre en el Centro de Convenciones Barranco, en una noche especial que reunirá a sus seguidores peruanos para celebrar tres décadas de historia musical.

A lo largo de su carrera, Elefante se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de la escena musical mexicana, gracias a un repertorio que ha logrado conectar profundamente con el público y que continúa vigente a través del paso de los años.

Con una carrera marcada por grandes canciones que se han convertido en referentes de la música en español, Elefante ha conquistado al público con temas como “Así es la vida”, “Ángel”, “Mentirosa”, “Durmiendo con Luna” y otros éxitos que forman parte de la historia musical de la agrupación. Sus seguidores en Lima podrán disfrutar de estas y muchas otras canciones durante esta especial celebración.

Este esperado concierto en Lima formará parte de la celebración de sus 30 años de trayectoria, ofreciendo a sus fanáticos la oportunidad de disfrutar en vivo de sus grandes canciones y ser parte de una noche cargada de emociones, recuerdos y mucha música.

La llegada de Elefante representa una cita imperdible para los seguidores que han acompañado a la agrupación durante todos estos años y para quienes desean vivir por primera vez la experiencia de verlos en directo.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Ticketmaster.

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