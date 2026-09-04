El Callao celebrará su 190.° aniversario con el gran “Chimpunazo a la Chalaca”, concierto que se realizará este sábado 5 de septiembre en el estadio Miguel Grau. El espectáculo tendrá como figuras principales a Oscar D’León, Maykel Blanco y Manolito y su Trabuco, además de más de 10 artistas nacionales. Las entradas se encuentran disponibles a través de Vaope.

La productora MANEC Entertainment, organizadora del evento, anunció una jornada dedicada a la salsa y a la identidad musical del primer puerto. El festival reunirá a reconocidos exponentes internacionales junto a destacados artistas chalacos, quienes serán parte de esta celebración.

Maykel Blanco y Manolito y su Trabuco también llegarán con lo mejor de su repertorio salsero.

El legendario salsero venezolano Oscar D’León será la principal figura del concierto y llegará con sus grandes éxitos para hacer bailar al público. También estarán Maykel Blanco y Manolito y su Trabuco, mientras que la representación chalaca estará a cargo de Jeinson Manuel, K’llao Salsa, Renzo Padilla, El Guajiro, El Cangri, Ayrton Laura, Ponchito Zepeda, Kevin García y Ferrique, entre otros. La cartelera se completa con Son Tentación, Karimbo y A Conquistar y Máquina Timbera.

La jornada promete una tarde y noche de salsa, celebración y sabor en uno de los principales escenarios del primer puerto. Las entradas continúan a la venta mediante Vaope.com y las puertas del estadio se abrirán desde las 4:00 p. m.