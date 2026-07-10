Óscar D’León volvió al Perú para presentarse este fin de semana en el Salsa Lima Festival 2026, evento que reunirá en la capital peruana a varias de las principales figuras internacionales de la salsa. Si bien su regreso ha generado gran expectativa entre los seguidores del género, también terminó captando la atención del público peruano por unas declaraciones que brindó sobre Gisela Valcárcel. En diálogo con la prensa, el reconocido cantante venezolano dedicó un sentido reconocimiento a la conductora, destacando su belleza, trayectoria e importancia dentro del espectáculo nacional. Sus palabras no tardaron en despertar recuerdos de una relación de amistad que durante años alimentó especulaciones sobre un supuesto romance entre ambos, volviendo a poner a los dos artistas en el centro de la conversación pública.

¿QUÉ DIJO ÓSCAR D’LEÓN SOBRE GISELA VALCÁRCEL?

El intérprete venezolano habló con evidente admiración sobre la conductora peruana, recordando los años en los que coincidieron en distintas oportunidades durante sus visitas al país.

El artista destacó el importante lugar que ocupa dentro del espectáculo nacional y no dudó en dedicarle un elogio que rápidamente se volvió viral. “Es una de las mujeres más guapas del Perú, un referente del arte peruano”, expresó el cantante. Asimismo, señaló que siempre la recuerda con mucho cariño y resaltó el respeto que siente por una figura que, según afirmó, continúa siendo muy querida por el público peruano.

Sus declaraciones hicieron que muchos recordaran uno de los episodios más comentados del mundo del espectáculo peruano. Entre finales de los años ochenta y gran parte de la década de los noventa, la cercanía entre ambos artistas dio lugar a constantes versiones sobre una posible relación sentimental. Sin embargo, aquella historia nunca fue confirmada por ninguno de los dos y quedó como una anécdota, según informa RPP.

Óscar D'León llena de elogios a Gisela Valcárcel: "Es una de las más guapas del Perú". (Foto: Instagram / @salsalimafestival - @giselavalcarcelperu)

¿QUÉ DIJO EL CANTANTE SOBRE LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESA VENEZUELA?

Además de pronunciarse sobre Gisela Valcárcel, Óscar D’León también compartió su preocupación por el difícil panorama que enfrenta su país natal. El músico explicó que desde hace un tiempo no ha podido regresar a Venezuela y lamentó las complicaciones que atraviesan sus compatriotas.

“No he podido ir porque vivo en Miami y la pista de aterrizaje en Venezuela está destruida. Me apena mucho la situación de mis hermanos. Les envío todo mi amor, mi solidaridad y mi resignación”, manifestó.

Días antes, el artista también había utilizado sus redes sociales para expresar su tristeza por la tragedia que afecta a la población venezolana y enviar un mensaje de fortaleza a quienes atraviesan ese difícil momento.

Óscar D'León. (Foto: AFP) / VALERIE MACON

¿CÓMO SERÁ EL SALSA LIMA FESTIVAL 2026?

La visita de Óscar D’León forma parte del Salsa Lima Festival 2026, espectáculo que se realizará este sábado 11 de julio en el Estadio San Marcos.

La organización ha preparado un evento de gran magnitud con dos escenarios y la participación de más de 17 figuras internacionales de la salsa, entre ellas Víctor Manuelle, Jerry Rivera, La India, Tito Nieves, Andy Montañez, Maelo Ruiz, Charlie Cardona, Hildemaro, La Sonora Ponceña y otros reconocidos exponentes del género.

Quienes deseen asistir todavía pueden adquirir sus boletos a través de Teleticket, con opciones para distintos presupuestos que van desde los 50 hasta los 3.850 soles, según la ubicación elegida.