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Denisse Dibós y Bruno Ascenzo. Ambos codirigen esta nueva versión de “Annie”, casi cuatro décadas después de la primera puesta en escena del musical en Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
Denisse Dibós y Bruno Ascenzo. Ambos codirigen esta nueva versión de “Annie”, casi cuatro décadas después de la primera puesta en escena del musical en Lima. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)
/ Fernando Sangama
Por Ángel Navarro Quevedo

En 1987, una de las tantas ocurrencias de Osvaldo Cattone fue llevar “Annie” al Teatro Marsano. Por entonces, el musical todavía era un género extraño para buena parte del público limeño, aunque aquel espectáculo dejó una huella entre quienes lo vieron. Una de ellas fue Denisse Dibos, quien decidió que ese sería el rumbo de su vida. Casi cuatro décadas después, la obra regresa dirigida por Dibos y Bruno Ascenzo, el 25 de septiembre, en el Teatro Municipal de Surco.

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