En 1987, una de las tantas ocurrencias de Osvaldo Cattone fue llevar “Annie” al Teatro Marsano. Por entonces, el musical todavía era un género extraño para buena parte del público limeño, aunque aquel espectáculo dejó una huella entre quienes lo vieron. Una de ellas fue Denisse Dibos, quien decidió que ese sería el rumbo de su vida. Casi cuatro décadas después, la obra regresa dirigida por Dibos y Bruno Ascenzo, el 25 de septiembre, en el Teatro Municipal de Surco.

“Annie” transcurre en el Nueva York de la Gran Depresión, en la década de 1930, y sigue a una niña huérfana que crece en un asilo bajo la vigilancia de la severa señorita Hannigan mientras sueña con reencontrarse algún día con sus padres. Su vida da un giro cuando el magnate Oliver Warbucks decide acogerla en su casa durante las fiestas, un gesto que terminará por transformarse en algo más duradero.

La producción reúne a un elenco amplio para darle vida a esta historia. Paul Martin, Rossana Fernández-Maldonado, Natalia Salas, Italo Maldonado y Arianna Fernández encabezan el reparto adulto, junto a un ensamble de intérpretes especializados en teatro musical. El rol de Annie y el resto de personajes infantiles recaen en 18 jóvenes artistas, que se repartirán en dos elencos y se alternarán en las funciones. Todas ellas llegaron hasta ahí luego de un proceso de casting que convocó a cerca de 500 postulantes de entre 6 y 13 años.

Osvaldo Cattone llevó “Annie” al Teatro Marsano en 1987, cuando el teatro musical todavía buscaba consolidarse en Lima.

Formar generaciones

La elección de “Annie” no fue sencilla. Dibos sabía que se enfrentaba a un título ligado a la memoria de Cattone, uno de los primeros grandes impulsores del teatro musical en el Perú. “Yo tenía mucho temor de traerlo, de revivir aquello que en su momento marcó a muchos”, reconoce. La sombra de aquella versión podía convertirse en una comparación inevitable. Pero, al volver a leer la historia, encontró lo atemporal de la misma, con canciones que se volvieron parte del imaginario popular, como “Tomorrow” o “It’s the Hard-Knock Life”.

Cuando Dibos estrenó “La novicia rebelde”, en 1997, el teatro musical todavía tenía que defender su lugar en Lima. Recuerda incluso titulares que cuestionaban aquella apuesta y comentarios que trataban al género como una especie de desviación del teatro tradicional. Para ella, la resistencia tenía que ver también con una división artificial entre disciplinas: los actores de teatro, por un lado; los de televisión, por otro; y los de cine, en otro compartimento. “El musical rompía esas fronteras porque exigía reunirlo todo”, explica Ascenzo.

Elenco de “Annie”. La nueva producción reúne a 18 jóvenes artistas seleccionadas entre cerca de 500 postulantes para interpretar a los personajes infantiles. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / Fernando Sangama

Casi 30 años después, el panorama es otro. Surgieron nuevas productoras, escuelas y espacios de formación, y el género ganó tanto espectadores como artistas especializados, como Marco Zunino o Gisela Ponce de León. Ascenzo cree que esa transformación también cambió la manera de valorar a los intérpretes. “Quién lo diría por aquellos años: ahora todo actor debe ser un poco cantante, un poco bailarín, alguien que hace de todo”, sostiene.

Por eso, para Dibos, esto va incluso más allá. A puertas del 30 aniversario de Preludio, la asociación busca convertirse en una verdadera “cantera” para formar nuevas promesas del teatro musical. Esa vocación se conecta, dice la codirectora, con lo que “Annie” viene a recordar. “Sin esperanza, una que nosotros mismos debemos buscar, la vida es simplemente dejarse morir o esperar el final”. Por eso, esta nueva puesta no busca solo repetir una historia querida, sino sembrar en otra generación las mismas ganas de hacer teatro.