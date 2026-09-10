La agrupación surcoreana BTS proyectará en salas de cine de Perú y el resto del mundo dos de sus conciertos programados en Sudamérica, correspondientes a las fechas del 24 de octubre en Buenos Aires y del 30 de octubre en São Paulo como parte de su gira internacional “Arirang”.

El anuncio oficial confirmó que será la primera ocasión en que un evento en formato Live Viewing de la banda sea transmitido directamente desde escenarios sudamericanos.

La proyección abarcará la tercera presentación del grupo en la capital argentina y la segunda fecha agendada en la ciudad brasileña, las cuales completan el tramo latinoamericano del tour.

La preventa de boletos arrancará el martes 17 de septiembre a partir de las 8:00 a. m. hora peruana (22:00 KST), mediante la plataforma oficial del evento (btsliveviewing.com) y las boleterías de los principales cines nacionales.

Debido a las diferencias horarias con la región, los horarios exactos de proyección y las salas disponibles en cada ciudad se irán actualizando progresivamente en el portal habilitado.

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Por su parte, BTS culminó sus presentaciones en Norteamérica e iniciará su tramo sudamericano en octubre desde Colombia. La gira continuará en Lima con tres fechas en el Estadio San Marcos el 7, 9 y 10 de dicho mes, antes de seguir hacia Chile, Argentina y Brasil.

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