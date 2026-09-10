Tras su paso por Norteamérica, la agrupación iniciará sus conciertos en Colombia para luego continuar por Perú, Chile y Argentina | Foto: AFP
Tras su paso por Norteamérica, la agrupación iniciará sus conciertos en Colombia para luego continuar por Perú, Chile y Argentina | Foto: AFP
/ VALERIE MACON
Por Redacción EC

La agrupación surcoreana BTS proyectará en salas de cine de Perú y el resto del mundo dos de sus conciertos programados en Sudamérica, correspondientes a las fechas del 24 de octubre en Buenos Aires y del 30 de octubre en São Paulo como parte de su gira internacional “Arirang”.

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