"Vivimos en una época definida por fronteras. Esta exposición en el SFMOMA refleja dichos límites: entre Oriente y Occidente, Corea y Estados Unidos, lo moderno y lo contemporáneo, lo personal y lo universal", dice RM en un comunicado difundido por el museo de San Francisco. (Foto: Composición/AFP/SFMOMA)
"Vivimos en una época definida por fronteras. Esta exposición en el SFMOMA refleja dichos límites: entre Oriente y Occidente, Corea y Estados Unidos, lo moderno y lo contemporáneo, lo personal y lo universal", dice RM en un comunicado difundido por el museo de San Francisco. (Foto: Composición/AFP/SFMOMA)
Por Redacción EC

RM, nombre artístico de Kim Namjoon, es reconocido por su trabajo como líder y cantante de BTS, pero existe otra faceta poco conocida por el público en general: es amante de las artes visuales. En diferentes ocasiones, compartió sus visitas a museos y galerías, pero también ha construido una colección privada que se enfoca en el arte moderno y contemporáneo coreano.

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