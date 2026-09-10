RM, nombre artístico de Kim Namjoon, es reconocido por su trabajo como líder y cantante de BTS, pero existe otra faceta poco conocida por el público en general: es amante de las artes visuales. En diferentes ocasiones, compartió sus visitas a museos y galerías, pero también ha construido una colección privada que se enfoca en el arte moderno y contemporáneo coreano.

El próximo 3 de octubre de 2026, el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) inaugurará “RM x SFMOMA: Between You and Me”, una exposición curada por RM junto con las curadoras del museo América Castillo y Hyoeun Kim. La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de febrero de 2027.

La propuesta reunirá 200 obras de las colecciones de RM y SFMOMA, estableciendo un diálogo entre el arte moderno y contemporáneo de Corea y piezas de distintas épocas y procedencias. De acuerdo con el museo, varias de las obras de la colección del cantante nunca habían sido exhibidas en público en Estados Unidos.

Según SFMOMA, alrededor de 145 obras provendrán de la colección de RM, mientras que más de 40 pertenecerán a los fondos del museo. La muestra combinará obras que RM ha reunido en su colección privada con otras que forman parte del acervo del SFMOMA. Entre los artistas coreanos que colecciona el cantante, están Yun Hyong-keun, Park Rehyun, Kwon Okyon, Kim Yun Shin, To Sangbong y Chang Ucchin.

El museo, por su parte, aportará obras de Kim Whanki, así como de figuras internacionales como Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O’Keeffe y Paul Klee. De esta manera, la exposición permitirá observar juntas obras de artistas coreanos y occidentales que, aunque pertenecen a contextos diferentes, comparten algunos temas e inquietudes.

Según The New York Times, buena parte de estas obras pertenecen a creadores cuya trayectoria atraviesa acontecimientos como la colonización japonesa, la Guerra de Corea y las décadas de dictadura que siguieron en el país.

Escultura de Wonwoo Lee, titulada “Candy valley_2023_002” (2023) pertenece a la colección de RM. (Foto: SFMOMA)

La obra Chang Ucchin, titulada “The River Scene” (1988) pertenece a la colección privada de RM. La foto es cortesía de Seoul Auction. (Foto: SFMOMA)

Obra de arte de Yun Hyong-keun, sin título (1973) pertenece a la colección privada de RM. La foto es cortesía de Seoul Auction. (Foto: SFMOMA)





Fotografía de Han Youngsoo, titulada “Deoksugung Palace, Jeong-Dong”, Seúl (2956-1963), pertenece a la colección privada de RM. (Foto: SFMOMA)

BTS: ¿Cómo empezó la pasión por el arte visual de RM?

El interés de RM por los museos se hizo evidente durante las giras de BTS. En una conversación con Art Basel en 2022, el cantante surcoreano recordó que en 2018, mientras viajaba por Estados Unidos y Europa, pasaba buena parte de su tiempo libre en hoteles. Hasta que decidió visitar el Art Institute of Chicago, donde quedó impresionado al encontrarse con obras de artistas como Monet y Picasso. Después comenzó a profundizar en el arte coreano y a visitar museos y exposiciones con mayor frecuencia.

Su interés también se tradujo en acciones de apoyo al mundo de las artes visuales. En septiembre de 2020, RM donó 100 millones de wones (74 mil dólares) a la Fundación del Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo de Corea (MMCA). El dinero permitió producir 4.000 ejemplares de publicaciones sobre arte coreano y distribuirlos en unas 400 bibliotecas públicas y escolares.

Por su parte, RM tiene intención de abrir algún día un espacio propio para exhibir su colección, pero toma el objetivo con calma. En la entrevista con Art Basel, explicó que imaginaba un lugar pequeño, con una cafetería en el primer piso y las obras en los niveles superiores.