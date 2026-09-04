Rossy War revive “Moreno” y marca un nuevo relevo familiar en la tecnocumbia

Rossy War vuelve a uno de los temas que forman parte de su historia musical. La denominada Reina de la Tecnocumbia presentó una nueva versión de “Moreno”, canción vinculada a los primeros años de su trayectoria junto a Su Banda Kaliente. El tema ya se encuentra disponible en plataformas digitales y representa, además, un particular relevo dentro de la familia Mauri.

“Moreno” es la segunda sesión de “Mi Puerto”, proyecto audiovisual con el que la artista busca recorrer distintas etapas de su carrera a través de canciones conocidas, nuevos lanzamientos y encuentros con su público. La propuesta comenzó el pasado 10 de julio con “Puerto Querido”.

Esta nueva versión tiene un significado especial para Rossy War y su familia. La grabación original de “Moreno” fue producida por Tito Mauri, esposo de la cantante y fundador de Su Banda Kaliente. Ahora, décadas después, su hijo Tony Mauri tomó las riendas de la producción para darle una nueva sonoridad a la canción.

“Moreno nació hace muchos años, pero lo que cuenta esa canción —la honestidad, el no poder fingir lo que uno siente— no tiene época. Hoy la vuelvo a cantar con la misma verdad de siempre, pero con el sonido y la energía de este momento”, señala Rossy War.

La nueva producción mantiene la esencia de la composición original, aunque incorpora arreglos pensados para el público actual. La canción aborda la sinceridad frente al desamor y la dificultad de esconder aquello que realmente se siente.

Para Tony Mauri, participar en esta nueva versión también representa un reencuentro con una parte de su infancia y de la historia musical de su familia.

“Crecí escuchando esta canción en la voz de mi mamá y viendo a mi papá producirla. Hoy me toca a mí darle una nueva vida sonora, sin perder lo que la hizo especial desde el primer día”, comenta.

Una historia que continúa

“Moreno” forma parte del denominado “catálogo vivo” de “Mi Puerto”, una de las tres líneas que conforman el proyecto. En este segmento, Rossy War recupera canciones representativas de su trayectoria para grabarlas nuevamente con arreglos contemporáneos y acompañarlas de una propuesta audiovisual.

La intención, según la propuesta, no es reemplazar las grabaciones originales, sino mantener vigentes aquellas canciones y acercarlas también a nuevas generaciones que quizá las descubran por primera vez.

“Mi Puerto” busca reunir la memoria musical de Rossy War con el presente. El proyecto también contempla canciones inéditas y conversaciones con familiares, músicos invitados y seguidores de la artista.

Luego de “Moreno”, la propuesta continuará con nuevas entregas, entre ellas “Amor Barato” y “Prisionera”, previstas entre agosto y noviembre de 2026.

De esta manera, Rossy War vuelve sobre parte de su repertorio mientras comparte el proceso con una nueva generación de su propia familia. En el caso de “Moreno”, la canción que alguna vez produjo Tito Mauri regresa ahora bajo la dirección de su hijo Tony, en una historia que conecta distintas etapas de la trayectoria de la Reina de la Tecnocumbia.

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