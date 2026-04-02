Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La canción propone una fusión entre el pop y los ritmos amazónicos, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales | Foto: Difusión
La canción propone una fusión entre el pop y los ritmos amazónicos, y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La cantante Rossy War, ícono de la techno cumbia, y la cantautora Andrea Martínez presentaron oficialmente su tema “Bombo Vaivén”, una fusión de pop y ritmos amazónicos que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.