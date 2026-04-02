La cantante Rossy War, ícono de la techno cumbia, y la cantautora Andrea Martínez presentaron oficialmente su tema “Bombo Vaivén”, una fusión de pop y ritmos amazónicos que ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El proyecto nació en 2022 a partir de un gesto solidario, cuando Martínez, tras sufrir el robo de sus instrumentos de trabajo, recibió el apoyo de la familia de War, que se sumó voluntariamente al concierto benéfico organizado para superar la situación.

“Aceptaron muy generosamente. Yo le pedí que fuera como invitada para una o dos canciones, ¡pero terminó dando un concierto de una hora con toda su orquesta!”, relató Martínez.

Motivada por esa experiencia, la joven artista invitó a la experimentada intérprete a participar en su álbum "Ambrosia", lanzado originalmente en 2025.

La canción busca transmitir un mensaje de perseverancia frente a las dificultades económicas y personales. “Pensé en ‘Bombo Vaivén’ para Rossy War porque tiene una energía de bendición. Es una canción de esperanza”, explicó Martínez.

El videoclip de la canción también ha recibido reconocimientos internacionales, siendo premiado como Mejor Videoclip Latinoamericano en los Prisma Awards de Buenos Aires y obteniendo nominaciones en festivales especializados de Bogotá y Brasil.

Con esta colaboración, Martínez refuerza su trayectoria, habiéndose presentado como acto de apertura en Perú para artistas como Coldplay, Carla Morrison y Bandalos Chinos.