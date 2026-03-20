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Motherflowers presenta su último disco: "Que vayan y lo cuenten".
Motherflowers presenta su último disco: "Que vayan y lo cuenten".
/ Warner Music Colombia
Por Alejandra Garboza

Para el grupo Motherflowers, compuesto por Irepelusa, Frank Lucas y Veztalone, la música se ha convertido en un puente que les ha permitido llegar a diferentes lugares y precisamente uno de ellos ha sido el Perú, que ha dejado de ser una simple parada en sus giras para convertirse en una fuente de inspiración constante. Mientras celebran el lanzamiento de su disco más reciente, “Que vayan y lo cuenten”, los integrantes no ocultan su profunda fascinación por la cultura popular peruana. Es así que en medio de la entrevista con Somos, surgió una confesión de Frank: el deseo de colaborar con la legendaria Rossy War, nuestra reina de la Tecnocumbia.

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