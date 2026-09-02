Peruana Cielo Díaz sorprende con nuevo “Mix Américo” junto a Divinas en Bolivia

Cielo Díaz continúa abriéndose camino en la música boliviana. La artista arequipeña, quien integra la delantera de Divinas como la única peruana de la agrupación, vuelve a ser noticia con el estreno de “Mix Américo”, una producción que reúne tres conocidas canciones de la cumbia: “El embrujo”, “A llorar a otra parte” y “Te vas”.

El nuevo lanzamiento cuenta también con participación peruana detrás de escena. Maycol Dávila, músico y productor peruano, estuvo a cargo de la producción y de los arreglos musicales del mix, aportando una nueva lectura a estas canciones que forman parte del repertorio popular de la cumbia.

El lanzamiento marca una nueva apuesta de Divinas, agrupación que viene ganando presencia en los escenarios de Bolivia y que reúne a más de 23 integrantes. La producción ya puede escucharse en YouTube y presenta una selección de temas que han trascendido fronteras y forman parte de la memoria musical de varias generaciones.

Dos de las canciones incluidas en el mix tienen además el sello de un reconocido compositor peruano. “El embrujo” y “Te vas” son composiciones de Estanis Mogollón, autor de diversos éxitos de la cumbia peruana. “A llorar a otra parte”, en tanto, pertenece a Marco Antonio Pérez.

Para Cielo Díaz, el estreno llega en una etapa de crecimiento profesional. La arequipeña lleva cuatro años radicando en Bolivia y antes de incorporarse a Divinas formó parte de agrupaciones peruanas como Agua Bella y Aguas de Oro. Su trayectoria combina el baile, el espectáculo y su incursión en el canto.

Su presencia en Divinas también le ha permitido mantener un vínculo con el público peruano desde Bolivia. La artista se ha convertido en uno de los rostros peruanos de una agrupación que, pese a su corta trayectoria, viene sumando presentaciones y seguidores.

El buen momento de Divinas también se reflejó recientemente en los Premios Brisas del Titicaca, donde la agrupación recibió un reconocimiento. La distinción llega mientras el grupo continúa trabajando en nuevas producciones y buscando consolidarse en la escena musical boliviana.

Con el “Mix Américo”, Cielo Díaz y Divinas apuestan por tres canciones conocidas para conectar con una audiencia que reconoce estos clásicos de la cumbia. La producción reúne así el talento de artistas peruanos y bolivianos en una propuesta que busca seguir ampliando el alcance de la agrupación.

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