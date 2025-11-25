Se acabó el misterio. La cantante Dua Lipa interpretará el tema “Cariñito” durante su concierto de este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos. Durante la prueba de sonido se confirmó que esta será la canción que ensayó la artista británica.

Personas que se encuentran en los alrededores del Estadio San Marcos lograron escuchar la prueba de sonido de Dua Lipa y compartieron videos que confirman el ensayo de la artista británica con la canción de Los Hijos del Sol.

Cabe señalar que Dua Lipa viene realizando un homenaje musical a cada país interpretando un tema representativo del estado que visita durante su gira. Esta vez, en Perú lo hará al ritmo de cumbia.

Se reveló el misterio. @DUALIPA cantará "Cariñito" en su concierto de este martes 25 en el Estadio San Marcos, tal y como se aprecia en un video de la prueba de sonido.



Fuente del video: Gian Ramírez. pic.twitter.com/0nxuuJoahK — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) November 25, 2025

En su paso por Chile, Dua Lipa cantó como “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte y “El Duelo” de La Ley. En Brasil, versionó “Magalenha” de Sérgio Mendes junto a Carlinhos Brown y “Margarida Perfumada” con Caetano Veloso.

Dua Lipa saludó a sus fans peruanos

La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.

En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.

Dua Lipa se tomó fotos y firmó autógrafos a fans antes de su concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)

Horas después, la cantante fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.