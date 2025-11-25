La cantante británica Dua Lipa se presentará en Lima este 25 de noviembre. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP)
La cantante británica Dua Lipa se presentará en Lima este 25 de noviembre.
La cantante llegó a Perú el pasado domingo 23 de noviembre en medio de una gran expectativa de sus fans por lo que será su concierto de este martes 25 de noviembre en el . En los siguientes párrafos encontrarás toda la información sobre el esperado show.

Los fanáticos de Dua Lipa ya acampan en los alrededores del Estadio San Marcos para ser los primeros en ingresar al recinto donde la artista británica ofrecerá un concierto especial como parte de su Radical Optimism Tour.

Según confirmaron los organizadores del concierto, las puertas del Estadio San Marcos abrirán a partir de las 4 p.m. para que los fans de Dua Lipa puedan ubicarse con horas de antelación al show.

¿A qué hora cantará Dua Lipa?

La cantante Dua Lipa tiene previsto ingresar al escenario del Estadio San Marcos a las 8:30 p.m. Se espera que inicie su presentación con temas emblemáticos de su repertorio.

Estos son los horarios de Dua Lipa en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)
Estos son los horarios de Dua Lipa en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)

Dua Lipa saludó a sus fans peruanos

La cantante británica, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.

En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.

Dua Lipa se tomó fotos y firmó autógrafos a fans antes de su concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)
Dua Lipa se tomó fotos y firmó autógrafos a fans antes de su concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)

Horas después, Dua Lipa fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.

