Dua Lipa ya está en Lima: ¿Qué lugares visitará? Estas son las pistas que dejó la cantante

Cada vez falta menos para uno de los conciertos más esperados del año. La cantante británica Dua Lipa se presentará por primera vez en Lima, en el Estadio San Marcos, como parte de la gira Radical Optimism. La reina del pop anglo llegará al país luego de dar cinco fechas en Argentina, Chile y Brasil.

Dua Lipa mantiene sus actividades para Lima en secreto. Sabemos que ella llegó el domingo por la tarde y se hospedó en un hotel de Miraflores; dos días antes de su show programado para el martes 25 por la noche en el Estadio San Marcos. Sí se sabe en cambio que está interesada en una de las Maravillas del Mundo. “Siempre ha estado arriba de mi lista ir a Machu Picchu. De verdad me gustaría ir y visitarlo. Así que espero tener la oportunidad de hacer eso”, contó la cantante a este Diario en octubre.

¿Qué hará Dua Lipa en Lima? Tal vez haya pistas de ello en sus actividades de las anteriores ciudades que visitó. En Argentina fue a un partido de fútbol en la Bombonera, visitó el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires – Malba, comió en los restaurantes El Preferido de Palermo, y Madre Rojas de Villa Crespo. Siguiendo con los restaurantes, en Chile visitó Fukasawa de comida nikkei. En Brasil además, al acabar uno de sus shows fue vista en una fiesta bailando samba.

Pero tal vez no haya que romperse la cabeza pensando qué haría Dua en Lima. En marzo del 2024 por medio de su plataforma cultural Service95 publicó una guía para disfrutar de una noche de salida en la capital peruana. En cuanto a experiencias gastronómicas el texto recomendó La Patarashkita, Cremeriìa Toscana, Mercado 28, Rafael, Central, etc. Para salir a bailar mencionó La Noche de Barranco y Sargento Pimienta.

Un regalo para el público

Si por algo se ha caracterizado el Radical Optimism Tour es que en cada ciudad en la que ha tocado, Dua interpretó un cover de un artista local. En Argentina cantó “De Música Ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda!, en Chile cantó “El Duelo” de La Leyy “Tu falta de querer” de Mon Laferte, en Brasil hizo lo mismo con el tema “Margarida Perfumada”, acompañada de Caetano Veloso, y “Magalenha”, junto al reconocido Carlinhos Brown. Hasta el momento ambos son los únicos músicos latinoamericanos que han cantado junto a Dua en este tour. Llamó la atención particularmente la performance de “Magalenha”, cuya letra tiene que decirse velozmente, algo que no es sencillo pero que muestra el interés de Dua por aprender idiomas.

Nacida en Londres en 1995 de padres kosovares que migraron por la guerra, Dua Lipa quiso ser cantante desde adolescente. A los 15 años, cuando su familia ya se había asentado en Europa continental, pidió volver al Reino Unido a seguir su carrera; se mudó con una amiga de la familia y concluyó la secundaria a la par que trabajaba en su música. Compartía covers de otros artistas en un canal de YouTube.

Su primer contacto con la fama fue en 2013, cuando fue casteada para aparecer en un comercial del reality de talentos “The X Factor”; en el video ella aparece cantando en el jardín de una casa, ignorante de que su voz llama la atención de la gente. No mucho después consiguió un agente y, en 2017, lanzó su primer álbum, “Dua Lipa”. El resto es historia.