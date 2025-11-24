Dua Lipa ya se encuentra en Lima y su presencia desató furor desde su llegada en un jet privado. Los fanáticos la siguen desde el aeropuerto Jorge Chávez para, si quiera, una foto con la cantante británica. Pero la expectativa principal gira en torno a su concierto programado para el martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde sorprenderá con covers de música local, como ocurrió en anteriores presentaciones de su gira Radical Optimism Tour.

Dua Lipa ha manifestado en diversas entrevistas su deseo de visitar Perú y conocer Machu Picchu, sueño que finalmente se hará realidad. Además, la inclusión de Lima en la etapa final de su gira mundial subraya el poder de convocatoria que ha alcanzado en América del Sur. Seguro que, con su llegada a la capital peruana, muchas personas se sumarán al club de fans de la artista.

Canciones peruanas como posibilidad para Dua Lipa

Dua Lipa se presentará en el Estadio San Marcos el 25 de noviembre. (AFP/Captura/Ticketmaster/El Comercio)

Dua Lipa tiene la costumbre de rendir homenaje a los países anfitriones interpretando temas icónicos locales. Escuchar su voz en español o, quizás, en quechua, sería un hito para la cantante. Aunque hasta el momento no existe confirmación oficial del equipo de la cantante sobre cuál (si alguna) será la canción peruana elegida para Lima, existe un abanico de temas que podrían entrar en su radar.

Entre las diez posibilidades más plausibles destacan clásicos como “El cóndor pasa” de Daniel Alomía Robles —citada por la propia Dua Lipa en su reciente entrevista con El Comercio— . A continuación, repasamos otras opciones.

“Contigo Perú” de Augusto Polo Campos (abajo, la versión junto a Óscar Avilés)

“La flor de la canela” de Chabuca Granda

“Me olvidé de vivir” de Gian Marco

“Niñachay” o “Linda wawita” de William Luna

“Cariñito” de Los Hijos del Sol (internacionalizada por versiones en Chile y Colombia)

“Cuando pienses en volver” de Pedro Suárez-Vértiz

“Cuéntame” de Pedro Suárez-Vértiz

“Hay mucha inspiración de los incas (en Perú) y eso me parece muy hermoso, porque encuentras muchas cosas distintas. Incluso la canción de Simon & Garfunkel que usa música peruana”, en referencia a “El cóndor pasa (If I Could)”. “Es divertido descubrir, aprender y escuchar distintos tipos de música”, añadió la artista a El Comercio.

Dua Lipa interpretó más de 57 covers a lo largo de su gira, desde Green Day en California hasta AC/DC en Australia, pasando por éxitos emblemáticos del pop y el rock de cada región visitada. Según explicó a la revista Variety, “tuvo que aprender canciones en idiomas que no habla, y no cualquier canción, sino canciones emblemáticas que muestran respeto por las ciudades y los países anfitriones”.

En Argentina, por ejemplo, se animó con una versión de “De música ligera” de Soda Stereo y “Tu misterioso alguien” de Miranda! En España, emocionó a sus fans cantando “Héroe” de Enrique Iglesias y “Me gustas tú” de Manu Chao. En Nueva Zelanda, interpretó “Royals” de Lorde y “Don’t Dream It’s Over” de Crowded House (junto a Neil Finn). Al respecto, se puede decir que las posibilidades para una artista peruana invitada son altas para el nombre de Susana Baca.

¿Cuándo llegó Dua Lipa a Lima?

La llegada de Dua Lipa a Lima ocurrió el 23 de noviembre, apenas un par de días antes de su esperado concierto en el Estadio San Marcos, donde los preparativos han sido intensos en las jornadas previas. La cantante, que en cada ciudad ha salido al encuentro de sus fanáticos, se dejó ver a su arribo a la salida de su hotel.

¿Qué lugares visitará Dua Lipa en Lima?

Dentro del itinerario personal de Dua Lipa destaca su anunciado interés por conocer Machu Picchu, aunque todavía no se ha confirmado si la cantante se desplazará hasta Cusco después del show. Durante su estadía en otras ciudades de la región, se la ha visto tanto en museos como en restaurantes emblemáticos, degustando la gastronomía local y participando en actividades culturales.

En Argentina, la cantante asistió a un partido de fútbol en La Bombonera y visitó el Malba. En Brasil, bailó samba en una fiesta, así que no se descarta que, en Lima, aproveche para descubrir espacios recreativos de Barranco o Miraflores.