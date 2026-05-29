La papa es un ingrediente imprescindible por su versatilidad culinaria y sus múltiples beneficios: puede transformarse en purés cremosos, guisos reconfortantes, chips crujientes o incluso versiones saludables al horno, adaptándose a sabores dulces, salados y especias de cualquier cocina. Si eres amante de la gastronomía peruana, uno de los platos más pedidos es la causa rellena, la misma que permite experimentar con recetas innovadoras que no solo despiertan la creatividad en la cocina, sino que permiten aprovechar al máximo su valor nutricional, su capacidad para saciar y su facilidad para integrar alimentos frescos y sostenibles en comidas para toda la familia. Para que no dejes de disfrutar de su sabor, hoy te traigo una propuesta diferente y se trata de una causa rellena de conchas en versión cuchareable a cargo del chef Rafael Piqueras.

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Causa rellena de conchas en versión cuchareable

Ingredientes:

4 papas amarillas sancochadas y prensadas.

Pasta de ají amarillo.

Un poco de jugo de limón.

Aceite.

Sal.

8 conchas frescas sin el coral.

Cebolla en cuadritos.

Mayonesa.

Togarashi.

Culantro.

Ají limo.

Palta.

Preparación:

Agrega en un bowl la papa sancochada y prensada. Incorpora la pasta de ají amarillo, un poco de jugo de limón, aceite, sal y mezcla muy bien (puedes ayudarte con tus manos para integrar mejor la masa). Para el relleno: Toma las conchas frescas sin el coral y agrégales sal, cebolla, mayonesa, togarashi, culantro y ají limo. Para emplatar: Coloca una capa de papa en el fondo del plato de tu elección, luego añade el relleno de conchas y repite este proceso hasta cubrir el recipiente. Corona la presentación con mayonesa, ají limo, togarashi, huevo rallado, palta, un chorrito de aceite de oliva y una hojita de culantro. Lleva a refrigerar por 10 minutos y listo. ¡Disfruta! En este enlace podrás ver el paso a paso de la preparación.

“Es imposible imaginar la cocina peruana sin la papa. Es un insumo que representa historia, tradición y orgullo. Las posibilidades infinitas que ofrece por su versatilidad le permiten adaptarse tanto a preparaciones tradicionales como a propuestas sofisticadas sin perder ese sabor que conecta a generaciones”, señaló el chef y embajador de Electrolux que celebra el Día Nacional de la Papa (30 de mayo) con esta deliciosa receta.

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