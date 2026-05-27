Si eres de los que cada día se queda sin ideas a la hora de pensar en qué cocinar para el almuerzo o no tiene mucho tiempo para realizar pasos prolongados y quiere seguir cuidando su salud, estoy segura que en tu alacena hay un producto al que miras muy pocas veces, sin tomar en cuenta la gran cantidad de beneficios que posee. El vinagre de manzana es un ingrediente versátil y saludable que puede transformar tus comidas: aporta un toque ácido que realza sabores, ayuda a equilibrar platos grasos y potencia aderezos y marinadas sin añadir muchas calorías. Teniendo en cuenta que su aroma suave y textura líquida lo hacen ideal para aliños, conservas y salteados rápidos, aquí te comparto 3 recetas que se volverán tus favoritas.

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1. Wrap de pollo con vinagreta de manzana

Esta receta se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan almuerzos rápidos y ligeros.

Ingredientes: tortillas integrales, 1 pechuga de pollo, lechuga, tomate, queso fresco, vinagre de manzana, aceite de oliva extra virgen, sal y pimienta.

Preparación: Mezcla el vinagre de manzana con aceite de oliva, sal y pimienta para preparar una vinagreta ligera. Luego rellena las tortillas con el pollo y los vegetales, añade el aderezo y enrolla. Puedes agregar palta para darle una textura más cremosa.

2. Papas crocantes al horno con un toque de manzana

El vinagre de manzana también puede utilizarse para potenciar sabores en preparaciones calientes.

Preparación: corta las papas en gajos y mézclalas con vinagre de manzana, aceite de oliva y condimentos. Luego llévalas al horno a 200 °C hasta que queden doradas. Dejar reposar las papas unos minutos con el vinagre ayuda a intensificar el sabor.

3. Ensalada fresca de pepino y manzana

Preparación: corta el pepino y la manzana en láminas finas, luego mezcla con limón, aceite de oliva y vinagre de manzana. Finalmente, añade hojas de hierbabuena. Servirla fría ayuda a resaltar mejor la frescura de la preparación.

¿Por qué es bueno incluir vinagre de manzana en tus recetas?

Este producto contiene compuestos naturales como el ácido acético y pequeñas cantidades de vitaminas y minerales que favorecen la digestión y pueden ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en la sangre después de comer.

Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, explicó que actualmente existe una mayor preferencia por productos que ayuden a resolver comidas rápidas sin perder sabor ni frescura. “Hoy las personas buscan cocinar más fácil, pero también comer más rico. El vinagre de manzana permite transformar recetas simples en preparaciones mucho más interesantes”.

Y es que gracias a su equilibrio entre acidez y frescura, el vinagre de manzana viene siendo incorporado en ensaladas, marinados y preparaciones caseras que permiten darle más sabor a las comidas utilizando pocos ingredientes y sin recurrir a recetas complejas.

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