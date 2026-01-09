Escuchar
La novela peruana llegará al público de habla inglesa el 14 de julio bajo el título "One Hundred Guinea Pigs" | Foto: Archivo GEC / Composición EC

La cantante y modelo británica Dua Lipa incluyó la novela ‘Cien cuyes’, del escritor peruano Gustavo Rodríguez, en su lista de recomendaciones para el 2026 a través de su boletín cultural y club de lectura, Service95.

Dua Lipa incluye a la novela peruana ‘Cien cuyes’ entre sus lecturas para el 2026
