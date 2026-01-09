Dua Lipa incluye a la novela peruana ‘Cien cuyes’ entre sus lecturas para el 2026

La cantante y modelo británica Dua Lipa incluyó la novela ‘Cien cuyes’, del escritor peruano Gustavo Rodríguez, en su lista de recomendaciones para el 2026 a través de su boletín cultural y club de lectura, Service95.

Esta obra, que ganó el Premio Alfaguara de Novela en 2023, figura entre los 21 títulos seleccionados por Lipa y será publicado en el mercado inglés, bajo el título "One Hundred Guinea Pigs“, el próximo 14 de julio.

¿Cómo reaccionó el autor de ‘Cien Cuyes’, Gustavo Rodríguez?

Tras conocerse la noticia este viernes, Gustavo Rodríguez expresó su sorpresa y satisfacción a través de sus redes sociales, subrayando el alcance inesperado que ha tenido su narrativa sobre la vejez y la dignidad humana.

“El club de lectura de Dua Lipa acaba de recomendar ‘Cien cuyes’ para cuando salga al público anglosajón en unos meses. Es raro, loco, dónde puede terminar lo que uno pergeña en solitario”, manifestó el autor nacional.

¿Qué es el Service 95 de Dua Lipa?

Service95, plataforma lanzada por la intérprete de "Levitating" en 2022, busca fomentar la lectura entre el público joven mediante historias que inviten a la reflexión social.

En su reseña de la novela, el club de lectura destaca la capacidad de la trama para abordar temas complejos mediante una mezcla de humor y drama.

“En el Club de Libros Service95 siempre buscamos libros que nos abran un poco el mundo: historias que cambien nuestra perspectiva, nos lleven a un lugar inesperado o nos permitan ponernos en la piel de otra persona por un rato”, señaló.

Gustavo Rodríguez y su libro "Cien Cuyes". | Foto: Facebook

¿De qué trata la novela peruana ‘Cien Cuyes’?

La trama sigue a Eufrasia Vela, una mujer que trabaja como cuidadora de ancianos en la ciudad de Lima. A medida que desarrolla una relación cercana e íntima con sus pacientes, incluyendo a doña Carmen, el doctor Harrison y un grupo conocido como los “Siete Magníficos”, se ve obligada a replantearse dilemas existenciales sobre la vida, la muerte y la compasión.