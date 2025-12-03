“Radical Optimism Tour” se llama la gira de conciertos que tiene a Dua Lipa hoy recorriendo Latinoamérica, y tras su paso por Perú y Colombia, ahora es noticia luego que las cámaras la captaran bailando salsa junto a Callum Turner. El también actor británico fue visto acompañando a la popular artista, y realizar junto a ella diversas actividades mientras completa su ciclo de presentaciones programadas en México, y él a la vez capta la atención de medios debido a rumores que lo asocian a James Bond.

ÉL ES CALLUM TURNER, LA PAREJA DE DUA LIPA QUE FUE VISTO JUNTO A ELLA EN MÉXICO

Diversas son las giras que se vienen llevando a cabo hacia fines del 2025, siendo Dua Lipa quien termina año de conciertos visitando México, y llamando más la atención de medios y propios fans, debido a la compañía de famosa actual pareja.

La artista originaria de Londres, pero con raíces albanokosovares, hoy recorre América Latina para ofrecer una serie de presentaciones que conforman su “Radical Optimism Tour”, y donde además sobresale por estar acompañada de Callum Turner, el modelo cuyo trabajo cinematográfico lo haría estar interpretando al icónico agente 007.

Así es como viene rumoreándose entorno a la pareja de Dua Lipa y una eventual participación protagónica haciendo el papel de James Bond, la saga de películas que figura vigente desde hace 30 años, y contaría con versión número 26 bajo la dirección del canadiense Denis Villeneuve.

Teniendo 35 años, y con casi 36 que cumplirá el 15 de febrero, Callum Turner goza de popularidad no solamente por mantener romance junto a la popular artista de raíces albanokosovares, sino porque además de incursionar en el modelaje, ha destacado formando parte de “Animales fantásticos” como Theseus Scamander, y de manera más reciente, actuando junto a Elizabeth Olsen y Miles Teller en “Eternity”.

El trabajo realizado mediante la interpretación de diversos personajes, hoy coloca a la pareja de Dua Lipa en el primer lugar de las preferencias para heredar el papel de James Bond, y esto según lo revelan las principales casas de apuestas internacionales.

Cabe resaltar, que junto a su buen presente profesional, el británico Callum Turner experimenta instantes de plenitud siendo el afamado novio de la cantante cuya gira la tiene recorriendo las calles de Ciudad de México (CDMX) donde el 1, 2 y 5 de diciembre, ha terminado brindando exitosos conciertos.

ASÍ FUERON CAPTADOS DUA LIPA Y CALLUM TURNER EN CDMX

Culmina el 2025 con la serie de shows musicales que Dua Lipa brinda en CDMX, y en esta ocasión contando con la compañía del británico Callum Turner mientras comen algo e incluso bailan salsa.

De dicha forma la afamada pareja ha sido captada tanto de día como de noche por parte de ciudadanos de a pie, y en ambas ocasiones evidenciando bastante apego y una espontaneidad a partir de la cual confirman que no les disgusta ser grabados o fotografiados de manera pública.

Recordemos que el 1 y 2 de diciembre, el Estadio GNP Seguros ubicado en CDMX, fue el recinto donde Dua Lipa ofreció grandes espectáculos musicales que conforman el denominado “Radical Optimism Tour” cuyo ciclo de conciertos 2025 culminará el viernes 5 de manera oficial.