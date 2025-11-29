Dua Lipa ofreció una noche inolvidable en Bogotá el viernes 28 de noviembre, como parte de su gira ‘Radical Optimism World Tour’ en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, donde sorprendió a sus seguidores con un emotivo homenaje a la estrella colombiana Shakira.

Y es que, la británica conmovió a sus fanáticos al interpretar ‘Antología’, el clásico de 1995, demostrando una vez más su conexión con la cultura musical de los países que visita.

El momento fue capturado en varios videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde Lipa, antes de cantar, expresó su admiración por “la evolución de Shakira”.

“La próxima canción que quiero cantar, cambia cada noche. Y hoy quiero cantar una canción que me encanta muchísimo, de una artista que me inspira por su evolución a través del tiempo y por la manera en la que ha tocado corazones alrededor del mundo. Creo que todos ustedes pueden ayudarme a cantar la siguiente canción. Si la conoces, esto es ‘Antología’”, dijo.

¿Por qué Dua Lipa no cantó junto a Shakira?

A pesar del impacto, Dua Lipa no compartió escenario con Shakira en Colombia, ya que la colombiana se encontraba en Paraguay, ofreciendo un concierto como parte de su gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran’. En tanto, Lipa continuará su tour mundial en México, el próximo 1 de diciembre.

“¡Bogotá! Gracias por una noche verdaderamente épica. Viviré de esta adrenalina durante los próximos días”, escribió Dua en sus redes sociales tras el concierto. Shakira no se ha pronunciado por el homenaje.

Miles de fanáticos llenaron las calles de Quito para despedir a la artista colombiana tras su última presentación en el Estadio Olímpico Atahualpa.

¿Qué otras canciones de artistas locales ha cantado Shakira?

No es la primera vez que Dua Lipa rinde tributos similares. El 25 de noviembre, en Perú, invitó al escenario a Mauricio Mesones para interpretar juntos el clásico de la cumbia ‘Cariñito’. En Chile, por su parte, sorprendió con versiones de “Tu Falta de Querer” de Mon Laferte y “El Duelo” de La Ley.

En Brasil, compartió el escenario con Carlinhos Brown para interpretar “Magalenha” y con Caetano Veloso en “Margarida Perfumada”. Previamente, en Argentina, cantó un cover de “De música ligera”, éxito de Soda Stereo.

Dua Lipa causa sorprende al público al cantar junto a Mauricio Mesones.

¿Qué hizo Dua Lipa en Colombia?

Además de su presentación, la cantante recorrió Bogotá, visitando el emblemático Museo Botero, donde expresó su admiración por el artista Fernando Botero, y disfrutar de la gastronomía típica, incluyendo las tradicionales arepas.

VIDEO RECOMENDADO: