La superestrella global Dua Lipa no solo brilló en el Estadio San Marcos de Lima con una actuación vibrante el 25 de noviembre de 2025, sino que también dejó a sus fanáticos peruanos emocionados al prometer su regreso a la capital.

Y es que, tras el afectuoso recibimiento que tuvo desde su llegada a Lima, la cantante de origen británico-albanés se mostró profundamente conmovida y agradecida.

Así, la intérprete de éxitos como “These Walls” y “Levitating” fue ovacionada al llegar a Perú el 23 de noviembre. Desde entonces, visitó sitios emblemáticos, compartiendo fotos en sus redes sociales.

Recorridos por las calles de Barranco, fotos con seguidores que la sorprendieron, autógrafos y una exclusiva cita en el restaurante Maido fueron solo algunas de las postales que compartió con sus fans, confirmando su amor por la ciudad.

¿Dua Lipa prometió volver a Lima?

Por ello, durante su concierto, parte de su gira “Radical Optimism Tour”, la estrella dedicó unos minutos para dirigirse al público y anunciar su posible regreso, emocionando a sus fans.

“Lima, muchísimas gracias por su energía y su amor. Desde el primer momento en que llegué, me encantó la hospitalidad, la gente, lo amables y sinceros que son, los sabores, ¡increíbles!“ , expresó visiblemente conmovida.

Tras ello, concluyó con la esperada promesa: “Esta será la primera de muchas visitas a su hermoso país. Es un honor sentir su cariño y tener una primera vez tan especial. Muchas gracias por esta experiencia increíble”.

Dua Lipa cantó “Cariñito” junto con Mauricio Mesones

Las palabras de la intérprete precedieron uno de los momentos más emotivos de la noche del 25 de noviembre, su tradicional homenaje al país anfitrión. Para este, eligió la popular cumbia “Cariñito”, compuesta por Ángel Aníbal Rosado en 1979.

Sin embargo, no lo cantó sola, pues tal como se había previsto, invitó al escenario al talento peruano Mauricio Mesones.

“Hoy tengo a un invitado muy especial... Lima, reciban conmigo a Mauricio Mesones” , anunció emocionada, dando pase al peruano, quien ingresó al escenario bailando, la saludó con un abrazo y juntos interpretaron el clásico de la cumbia.

¿Qué dijo Mauricio Mesones tras cantar junto con Dua Lipa?

Finalizado el evento, Mesones contó que su participación en el concierto de Dua Lipa había sido planificada hace mucho tiempo. Incluso, aseguró haber viajado a Chile para analizar el montaje del espectáculo y pulir su actuación, priorizando esto por encima de su asistencia a la ceremonia de los Latin Grammy, donde “no ganaría nada”.

“Gracias a este momento, mucha gente en el mundo sabrá que esta canción es peruana, de la autoría de Ángel Aníbal Rosado, y que en el Perú tenemos compositores maravillosos. El objetivo es poner en valor la música tropical peruana”, detalló Mauricio durante una transmisión en vivo por Instagram.