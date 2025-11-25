Este martes, 25 de noviembre, la superestrella británica Dua Lipa se presentó por primera vez en Lima, ante un eufórico público reunido en el Estadio San Marcos como parte de su aclamada gira “Radical Optimism Tour”.

La expectativa era máxima tras los recientes paseos de la cantante por la capital peruana. Sin embargo, la noche comenzó con un cambio de horario inesperado.

Aunque el concierto estaba originalmente programado para las 8:30 p.m., la organización anunció un retraso, indicando que la artista saldría al escenario una hora después, a las 9:30 p.m.

Este fue el anuncio que advertía del retraso en el concierto de Dua Lipa | Foto: x

El anuncio, proyectada en las pantallas del escenario y difundido a través de redes sociales, generó un inicial desconcierto entre los miles de seguidores que ya se encontraban dentro del recinto.

A pesar del contratiempo, la espera no desmotivó a los fans, quienes estallaron de alegría cuando Dua Lipa finalmente apareció.

Posteriormente, el momento más emocionante sucedió llegó con una sorpresa que unió a Perú y el Reino Unido al ritmo de cumbia.

Y es que, la británica llamó al escenario al reconocido cantante peruano Mauricio Mesones para interpretar juntos la icónica cumbia “Cariñito”, tema compuesto por el maestro Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.

Dua lipa y Mauricio Mesones cantando “Cariñito” @ Lima, Perúpic.twitter.com/pnmFX39ld8 — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) November 26, 2025

CONOCE MÁS: Dua Lipa paseó por Barranco y se tomó fotos con fans antes de su concierto en Lima

“Nos vemos esta noche”: Dua Lipa emocionada por su primer concierto en Lima

Muy emocionada y contenta por su estadía en Lima, la superestrella internacional Dua Lipa compartió su emoción antes del primer concierto que bridará en Lima, como parte de su gira ‘Radical Optimism’.

A través de sus redes sociales, la cantante británica-albanesa compartió una serie de fotos de su visita a Lima, donde exploró lugares emblemáticos, disfrutó de la gastronomía peruana y se encontró con cientos de fans.

Recorridos por las calles de Barranco, fotos con seguidores que la sorprendieron y autógrafos para ellos, además de una exclusiva cita en el restaurante Maido, fueron solo algunas de las postales que la cantante compartió con sus fans.

Junto a las imágenes de su travesía limeña, la artista expresó su emoción: “Lima, nos vemos esta noche para mi primer show aquí. ¡Qué emoción!”, a solo unas horas de su esperado debut en este país.