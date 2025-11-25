Dua Lipa ofrecerá un esperado concierto en Perú este martes 25 de noviembre y sus fans se han encargado de demostrar su admiración de diversas formas. Esta vez, la cantante peruana Renata Flores sorprendió a todos con un cover inédito, en quechua, de la canción “New Rules”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Renata Flores compartió un video inédito en el que aparece interpretando un cover de “New Rules” que habría realizado cuando aún estaba en el colegio.

“Dua Lipa, este cover lo hice cuando todavía estaba en el colegio. El idioma que escuchas es el quechua. Ahora que estás en Perú espero que puedas escuchar el idioma de nuestros ancestros. El quechua es uno de los idiomas oficiales del Perú, amo tu música desde siempre”, escribió la artista peruana.

Como se sabe, Renata Flores es una reconocida artista peruana que ganó reconocimiento internacional con canciones pop en quechua. Además, fue incluida por la revista Forbes Perú como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú.

Dua Lipa saludó a sus fans peruanos

Dua Lipa, de 30 años, llegó a Perú procedente de Rio de Janeiro, Brasil, donde presentó su Radical Optimism Tour. Su llegada a Lima fue a bordo de un jet privado valorado en más de 25 millones de dólares.

Tras su arribo al país, Dua Lipa se trasladó directamente Belmond Miraflores Park Hotel, donde ingresó por una vía secundaria para evitar ser abordada por un gran número de fans que la esperaban en la puerta principal.

En un primer instante, la cantante llegó rápidamente a su hotel, pero aprovechó para saludar a lo lejos a sus seguidores, quienes le dieron la bienvenida al Perú.

Dua Lipa se tomó fotos y firmó autógrafos a fans antes de su concierto en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)

Horas después, la cantante fue captada saliendo del hotel con un look totalmente negro. En esta oportunidad, la intérprete de “Houdini” y “Levitating” se acercó a un pequeño grupo de seguidores para firmar autógrafos y tomarse algunas fotografías.