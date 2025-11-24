Este martes 25 de noviembre de 2025 a las 7:30 p.m., Dua Lipa presentará su primer show en Perú bajo su gira mundial Radical Optimism, con la que ha viajado por el continente asiático, europeo y americano. En Sudamérica ya ha presentado fechas en Argentina, Brasil y Chile con covers de canciones populares como “Música ligera” de Soda Stereo, “Tu misterioso alguien” de Miranda, “Maghalena” de Sérgio Mendes, “Tu falta de querer” de Mon Laferte y “El Duelo” de La Ley. Este martes es el turno del Perú y aquí te contamos algunos detalles del esperado concierto. Las puertas, para el ingreso al estadio, se abrirán a las 4:00 p.m. y de acuerdo a lo compartido en las redes por Ticketmaster, el show comenzará a las 8:30 p.m. El ingreso al recinto se dará por la puerta 1 en Avenida Venezuela para las zonas cancha 1 derecha, occidente 1, occidente 2 y occidente central. Las puertas 5 y 6 ubicadas en Avenida Amézaga también recibirán a miles de asistentes para las zonas de Cancha 2, Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y 2.

Finalmente, para todos los interesados en la setlist. La cantante de origen libanés cuenta con un exitoso repertorio de canciones, suele iniciar sus conciertos con “Training Season”. Te compartimos otros títulos del posible setlist: End of an era, Break my heart, One kiss, Whatcha Doing, Levitating, These Walls, Maria, Physical, Electricity, Hallucinate, Illusion, Falling Forever, Happy For You, Love Again, Anything for love, Be the one, New Rules, Dance the night, Don’t start now y Houdini.