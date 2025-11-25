Muy emocionada y contenta por su estadía en Lima, la superestrella internacional Dua Lipa compartió su emoción antes del primer concierto que bridará en la capital peruana, como parte de su gira ‘Radical Optimism’.

A través de sus redes sociales, la cantante británica-albanesa compartió una serie de fotos de su visita a Lima, donde exploró lugares emblemáticos, disfrutó de la gastronomía peruana y se encontró con cientos de fans.

Dua Lipa firmando autógrafos para sus fanáticos peruanos | Foto: Instagram

La primera instantánea fue tomada en su hotel en Miraflores, donde se encuentra alojada, y en la que sus seguidores llegaron para saludarla y recibirla con mucho cariño.

También subió fotos de su paseo por Barranco, firmando autógrafos y posando en los lugares más emblemáticos, antes de visitar el restaurante Maido para probar la cocina del chef Mitsuharu “Micha” Tsumura.

Dua Lipa compartió fotos de su cena en Maido, uno de los mejores restaurantes de la capital

Además, visitó el Museo Larco en Pueblo Libre, compartiendo imágenes de su recorrido por la sala de cerámicas prehispánicas.

La emoción por el concierto creció con la publicación de fotos de su prueba de sonido en el Estadio San Marcos, donde ha trascendido que podría sorprender al público local interpretando el popular cumbia peruana ‘Cariñito’.

Dua Lipa en prueba de sonido en el Estadio San Marcos

Junto a las imágenes de su travesía limeña, la artista expresó su emoción: “Lima, nos vemos esta noche para mi primer show aquí. ¡Qué emoción!” , a solo unas horas de su esperado debut ante sus fans peruanos.

Por otro lado, Ticketmaster informó que las entradas para el concierto de Dua Lipa están a punto de agotarse, incluyendo Cancha 1, la más cercana al escenario, a S/ 552.00, y las zonas de Tribuna Norte, Oriente y Occidente.

Sin embargo, alertaron que, hasta ahora, la única zona disponible es Cancha 2, con un precio de S/ 322.00 (tarifa regular y comisión), representando una oportunidad para los fans que desean verla en vivo. Cabe precisar que, la artista se saldrá al escenario al promediar las 8:30 p. m.

Dua Lipa en Lima: ¿Cómo ingresar al estadio San Marcos?

Para el concierto de Dua Lipa en Lima, se han habilitado tres puertas principales para garantizar un flujo ordenado y rápido de los asistentes, cada una correspondiente a las diferentes zonas de venta:

Av. Venezuela (Puerta 1): Este ingreso está destinado para las siguientes zonas:

Cancha 1 derecha

Occidente 1

Occidente 2

Occidente Central

Av. Amezaga (Puerta 5 y Puerta 6): Este es el ingreso principal para el lado Oriente del estadio y se divide en dos puertas:

Puerta 5: Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial).

Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial). Puerta 6: Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2.

Se recomienda a todos los asistentes ubicar previamente su zona y la puerta de acceso correspondiente para evitar retrasos y aglomeraciones.

Ingresos al estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa

¿Cuál es el setlist para el concierto de Dua Lipa?

El repertorio de Dua Lipa en Lima incluirá una electrizante mezcla de su nuevo material y sus grandes éxitos, de acuerdo a lo que ha interpretado en sus conciertos anteriores, los cuales podrían ser:

“Training Season”

“Levitating”

“Houdini”

“Physical”

“New Rules”

“Don’t Start Now”

“Break My Heart”

“One Kiss”

“Illusion”

Y muchas más...

¿Cuál será la canción peruana que Dua Lipa cantará en Lima?

Además, ha trascendido que, durante el concierto, Dua Lipa interpretará su versión de la cumbia ‘Cariñito’, escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.