La estrella pop británica, Dua Lipa, se alista para su concierto en la capital peruana, que se realizará esta noche, martes 25 de noviembre de 2025, en el Estadio San Marcos como parte de su aclamada gira ‘Radical Optimism’.

En esta esperada presentación, y como parte de un homenaje a sus seguidores peruanos, la artista versionará la tradicional cumbia peruana ‘Cariñito’, según han adelantado fuentes cercanas al evento.

Se reveló el misterio. @DUALIPA cantará "Cariñito" en su concierto de este martes 25 en el Estadio San Marcos, tal y como se aprecia en un video de la prueba de sonido.



Fuente del video: Gian Ramírez. pic.twitter.com/0nxuuJoahK — Luces El Comercio (@Luces_ECpe) November 25, 2025

Por otro lado, Ticketmaster informó que las entradas para el concierto de Dua Lipa están a punto de agotarse, incluyendo Cancha 1, la más cercana al escenario, a S/ 552.00, y las zonas de Tribuna Norte, Oriente y Occidente.

Sin embargo, alertaron que, hasta ahora, la única zona disponible es Cancha 2, con un precio de S/ 322.00 (tarifa regular y comisión) , representando una oportunidad para los fans que desean verla en vivo.

De esa forma, los organizadores instan al público a adquirir sus entradas únicamente a través del canal oficial para evitar fraudes. “Lima, nos vemos esta noche para mi primer show aquí ¡Qué emoción!“, escribió la artista británica en redes sociales.

Dua Lipa en Lima: ¿Cómo ingresar al estadio San Marcos?

Para el concierto de Dua Lipa en Lima, se han habilitado tres puertas principales para garantizar un flujo ordenado y rápido de los asistentes, cada una correspondiente a las diferentes zonas de venta:

Av. Venezuela (Puerta 1): Este ingreso está destinado para las siguientes zonas:

Cancha 1 derecha

Occidente 1

Occidente 2

Occidente Central

Av. Amezaga (Puerta 5 y Puerta 6): Este es el ingreso principal para el lado Oriente del estadio y se divide en dos puertas:

Puerta 5: Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial).

Cancha 2 (Esquina con Av. Colonial). Puerta 6: Cancha 1 izquierda, Tribuna Norte, Oriente 1 y Oriente 2.

Se recomienda a todos los asistentes ubicar previamente su zona y la puerta de acceso correspondiente para evitar retrasos y aglomeraciones.

Ingresos al estadio San Marcos para el concierto de Dua Lipa

¿Cuál es el setlist para el concierto de Dua Lipa?

El repertorio de Dua Lipa en Lima incluirá una electrizante mezcla de su nuevo material y sus grandes éxitos, de acuerdo a lo que ha interpretado en sus conciertos anteriores, los cuales podrían ser:

“Training Season”

“Levitating”

“Houdini”

“Physical”

“New Rules”

“Don’t Start Now”

“Break My Heart”

“One Kiss”

“Illusion”

Y muchas más...

¿Cuál será la canción peruana que Dua Lipa cantará en Lima?

Además, ha trascendido que, durante el concierto, Dua Lipa interpretará su versión de la cumbia ‘Cariñito’, escrita por el compositor peruano Ángel Aníbal Rosado en 1979 para el grupo Los Hijos del Sol.