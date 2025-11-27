Dua Lipa estuvo en Lima y cumplió uno de sus principales deseos: conocer y experimentar un poco de la famosa gastronomía peruana. En su cuenta de Instagram, la artista publicó un poco de su recorrido gastronómico por la ciudad. ¿Qué platos y bebidas probó la cantante?

En la noche de su llegada, la cantante brindó con un pisco sour en Astrid & Gastón, liderado por Gastón Acurio y Astrid Gutsche, famoso por su propuesta de comida peruana contemporánea. La visita generó expectativa tanto entre aficionados que se congregaron fuera del local situado en el distrito de Miraflores.

Dua celebra su llegada a Lima-Perú brindando con un tradicional pisco sour. / Difusión (Crédito Personalizado)

La misma noche del lunes, el siguiente destino culinario elegido por la cantante, para disfrutar de una cena con sabores y fusiones nikkei, fue Maido, del reconocido chef peruano Mitsuharu Tsumura, más conocido como ‘Micha’.

En sus postales de Instagram, Dua publicó fotografías de la excéntrica “experiencia gastronómica”, algunos de los platos que probó en Maido fueron: el sashimi de toro, nigiri de salmón, el costa sur y el huaral-virú-ayacuchano.

La cantante disfrutó del sashimi de toro y del nigiri de salmón durante su visita a Maido. / Difusión (Crédito Personalizado)

¿Qué otras celebridades internacionales han conocido estos restaurantes?

El restaurante Astrid & Gastón se ha convertido en una parada frecuente para las celebridades que visitan el país. Entre los personajes que han pasado por sus mesas figuran los Rolling Stones, Diego Boneta, Alejandro Sanz y Camilo, por mencionar solo algunos.

Por su lado, Maido también ha sido un destino culinario para artistas internacionales. Robert De Niro, por ejemplo, disfrutó de la reconocida propuesta nikkei de Mitsuharu Tsumura. En su paso por Lima, Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, acudió al restaurante, que también visitó su padre.

El paso de la cantante, actriz y compositora albanobritánica, demuestra lo relevante e influyente que es la gastronomía y la experiencia culinaria en el Perú, su recorrido por estos conocidos restaurantes permite visibilizar y promover a la capital limeña como un interesante destino gastronómico.