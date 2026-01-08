Spotify responde a las acusaciones de Café Tacvba: “No financiamos la guerra”

Spotify negó este jueves financiar acciones bélicas, en respuesta a las declaraciones de Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba, quien solicitó a Universal Music y Warner Music México retirar el catálogo del grupo de la plataforma, en protesta por una supuesta inversión de la empresa en conflictos armados.

“Respetamos el legado artístico de Café Tacuba y el derecho de Albarrán a expresar sus opiniones, pero los hechos cuentan una historia distinta. Spotify no financia la guerra”, afirmó la compañía en un pronunciamiento enviado a EFE.

La reacción se dio tras el mensaje del músico en redes sociales, donde sostuvo que la plataforma contraviene su visión artística y su ética, además de cuestionar el modelo de reparto de regalías y el uso de inteligencia artificial en la industria musical.

“En días pasados he entregado, en nombre de Café Tacvba, una carta a Universal Music y Warner Music México solicitando que se retire el catálogo del grupo de Spotify”, señaló.

Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba

¿Spotify ha financiado conflictos bélicos?

La polémica se originó tras el anuncio de Daniel Ek, director ejecutivo de Spotify, quien en junio pasado informó sobre una inversión de 700 millones de dólares, a través de su firma personal Prima Materia, en la empresa europea de defensa Helsing, especializada en software de inteligencia artificial para aviones de combate.

No obstante, Spotify precisó que Helsing es una compañía independiente que ha suministrado tecnología de defensa a Ucrania. "Spotify no financia la guerra. Helsing es una empresa independiente que ha estado suministrando tecnología de defensa a Ucrania", precisaron.

Spotify desmiente haber emitido anuncias del ICE

Albarrán señaló además que uno de los motivos para solicitar el retiro del catálogo de Café Tacvba de Spotify fue la presencia de publicidad de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) en la plataforma.

En respuesta, la empresa aseguró que “actualmente no hay anuncios de ICE” en su contenido y precisó que dicha publicidad formó parte de una campaña de reclutamiento del Gobierno estadounidense difundida en diversos medios y plataformas.

El músico también cuestionó el uso de la inteligencia artificial “en detrimento de los músicos y de todas las personas”, al afirmar que la música debe tener significado y “servir para apoyar y dar fuerza a los pueblos”.

Frente a ello, Spotify sostuvo que “es una plataforma para la música” y que su política de IA está orientada a proteger a los artistas humanos de clones y fraudes. A su vez, no hablaron sobre la petición de retiro de sus piezas musicales hecha por el cantante.

¿Qué dijo Rubén Albarrán, vocalista de Café Tacvba y qué respondió Spotify?

En su crítica, Albarrán sostuvo que la banda busca evitar que sus ingresos se vinculen con conflictos armados. “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”, afirmó.

Al respecto, Spotify señaló que le “enorgullece” que la música de Café Tacvba haya generado millones de dólares en la plataforma a lo largo de los años y aseguró que paga más dinero a más artistas “que cualquier otro actor en la historia de la música”.

Además, precisó que destina de forma constante el 70 % de sus ingresos a los titulares de derechos y reafirmó su respeto por el legado del grupo, así como su compromiso de “seguir siendo el puente entre la banda y sus millones de seguidores”.

En su publicación, el vocalista de Café Tacvba (que suma más de 7,3 millones de oyentes mensuales) invitó a sus seguidores a escuchar al grupo en otras plataformas o incluso a “boicotear” Spotify, llamando a “crear un nuevo mundo, más justo y horizontal”, donde la música conserve su valor y significado.

La solicitud del grupo mexicano se suma a la de otros artistas internacionales como Massive Attack, Björk, Lorde, Deerhoof, King Gizzard & the Lizard Wizard y Godspeed You! Black Emperor.

*Con información de EFE