La reconocida cantante Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, llegará a Lima tras 10 años de ausencia como parte de su exitoso tour “La Jiménez”. El esperado concierto se realizará el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Luego de un 2025 cargado de sold outs y más de 60 conciertos en Estados Unidos, México, Puerto Rico y República Dominicana, la gira “La Jiménez” continúa consolidándose como uno de los espectáculos más exitosos de la artista.

Este 2026, Perú se suma a la lista de países que recibirán esta aclamada puesta en escena. La preventa de entradas para el concierto en Lima se realizará del 13 al 15 de enero o hasta agotar stock, a través de Ticketmaster.

Natalia Jiménez vuelve a Lima para un esperado concierto luego de 10 años. (Foto: Instagram)

El tour rinde homenaje a los grandes íconos de la música en español, con interpretaciones de clásicos de José José, Juan Gabriel, Marco Antonio Solís, Rocío Dúrcal y José Alfredo Jiménez.

Este repertorio se fusiona con los mayores éxitos de la carrera de Natalia Jiménez, como “Creo en mí”, “Quédate con ella”, “El sol no regresa” y “Algo más”.

De cara a este año, la artista continuará su gira por Latinoamérica, Canadá y España, reafirmando su vigencia y el respaldo de un público fiel que la acompaña desde hace más de dos décadas.

Con una trayectoria sólida y múltiples reconocimientos, entre ellos un Grammy, un Latin Grammy y premios Billboard, Natalia Jiménez se mantiene como una de las voces más influyentes de la música.