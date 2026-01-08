Natalia Jiménez vuelve a Lima para un esperado concierto luego de 10 años

Escuchar
Por Redacción EC

La reconocida cantante Natalia Jiménez, exvocalista de La Quinta Estación, llegará a Lima tras 10 años de ausencia como parte de su exitoso tour “La Jiménez”. El esperado concierto se realizará el 5 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

