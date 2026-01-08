Jeff Gaván apela a la nostalgia y estrena ‘Mix Fiebre 2000’ al ritmo del tropi-pop

Escuchar
Con la publicación de "Mix Fiebre 2000" en los principales portales de video, Jeff Gaván inicia una serie de lanzamientos programados para las próximas semanas | Foto: Difusión

Por Redacción EC

El cantante peruano Jeff Gaván presentó su nueva propuesta musical llamada “Mix Fiebre 2000″, que combina ritmos locales con elementos pop, bajo un estilo definido por el propio artista como tropi-pop.

