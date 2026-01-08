Jeff Gaván apela a la nostalgia y estrena ‘Mix Fiebre 2000’ al ritmo del tropi-pop

El cantante peruano Jeff Gaván presentó su nueva propuesta musical llamada “Mix Fiebre 2000″, que combina ritmos locales con elementos pop, bajo un estilo definido por el propio artista como tropi-pop.

Según Gaván, este lanzamiento forma parte de sus actividades programadas para el primer trimestre del año, con el fin de reafirmar su identidad dentro de la escena local y estrenar más producciones.

El video registra un momento de su reciente concierto, donde compartió escenario con Álvaro Rod, su colega y amigo. Juntos interpretaron temas para mostrar su versión de canciones que marcaron el inicio del milenio.

“Mi sonido nace de mezclar lo tropical con una imagen pop. No es solo música para bailar; hay identidad y una estética clara. El objetivo es que suene actual, manteniendo el vínculo que este tipo de ritmos genera con la gente”, señaló Gaván.

Sobre el repertorio de “Mix Fiebre 2000”, la intención fue trasladar la energía del escenario a las plataformas digitales. El artista optó por rescatar canciones de inicios de siglo al considerar que es una época que conecta de inmediato con el público.

“La música también entra por los ojos. Cuando el audio y la imagen van de la mano, la conexión es mayor. Cuidar el aspecto visual es una forma de dar orden y nivel a todo lo que rodea mi carrera”, explicó sobre el concepto de su marca.

Con este estreno, Jeff Gaván continúa con un calendario que contempla nuevas publicaciones en las próximas semanas. “Mix Fiebre 2000” ya disponible en plataformas digitales.