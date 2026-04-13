El cantautor nacional Jeff Gaván, recordado por su trabajo en reconocidas agrupaciones como Los Conquistadores de la Salsa y los Hermanos Yaipén, anunció una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento del “Mix Poco a poco”, una propuesta que combina tradición, fiesta y sonidos peruanos.

En este lanzamiento, el artista nacional se une a la boy band de cumbia “Que tal cumbión”, quienes vienen destacando en la escena local. Para este proyecto, Gaván apuesta por una fórmula fresca a nivel musical.

El lanzamiento reúne en un solo formato canciones como “Poco a poco”, “Matarina” y un cierre con carnaval arequipeño, logrando un recorrido musical que rinde homenaje a distintas regiones del país.

Jeff Gaván inicia una nueva etapa musical con el estreno de “Mix Poco a poco” . (Foto: Difusión)

“La música me eligió antes de que yo pudiera elegirla. Desde niño, descubrí que las melodías podían contar historias que las palabras no alcanzaban. Con esa certeza en el corazón, empecé a cantar, sin imaginar que algún día compartiría escenario con algunos de los grupos más icónicos del Perú”, confiesa el cantante.

“Mi carrera dio un gran giro cuando formé parte de Los Conquistadores de la Salsa, una experiencia que me enseñó el rigor del escenario y la magia de conectar con miles de personas a través de la música tropical. Más adelante, me uní a Hermanos Yaipén, otro capítulo fundamental en mi vida artística. Con ellos recorrí el país, viví giras inolvidables y confirmé que, para mí, la música no era un trabajo sino mi forma de vivir”, agrega.

En esta nueva etapa, Jeff Gaván no solo destaca como cantante, sino también por su sello distintivo: el trombón, instrumento que cobra protagonismo dentro del show y que encuentra uno de sus momentos más potentes en el cierre del mix.

Como se sabe, Jeff Gaván ha desarrollado su carrera entre agrupaciones y proyectos propios. Tras su paso por orquestas importantes, continuó como solista y lanzó propuestas como el “Mix Fiebre 2000” junto a Álvaro Rod.