Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Jeff Gaván inicia una nueva etapa musical con el estreno de “Mix Poco a poco” . (Foto: Difusión)
Jeff Gaván inicia una nueva etapa musical con el estreno de “Mix Poco a poco” . (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El cantautor nacional Jeff Gaván, recordado por su trabajo en reconocidas agrupaciones como Los Conquistadores de la Salsa y los Hermanos Yaipén, anunció una nueva etapa en su carrera musical con el lanzamiento del “Mix Poco a poco”, una propuesta que combina tradición, fiesta y sonidos peruanos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: