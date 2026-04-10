En medio del furor por el regreso de BTS a los escenarios, la banda surcoreana que se presentará en Lima los próximos 7, 9 y 10 de octubre, una representante estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) solicitó un “reconocimiento simbólico” para el septeto.

BTS, compuesto por RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, llega al Estadio San Marcos (complejo deportivo de la Decana) con su gira mundial “Arirang”, cuyas entradas se agotaron en abril. En ese sentido, la estudiante argumentó que los artistas tienen un gran impacto cultural y social en la juventud.

“Proponemos que nuestra universidad otorgue un reconocimiento simbólico a BTS por su influencia en la juventud, destacando su colaboración con UNICEF en campañas contra la violencia juvenil y su participación en la ONU”, declaró la joven durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario, el pasado 8 de abril.

Además, calificó a los integrantes del grupo como “referentes globales que contribuyen al desarrollo personal de los jóvenes”.

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La petición, que ha generado opiniones divididas en redes sociales, fue recibida por la rectora de la UNMSM, Jerí Ramón, quien admitió no conocer la trayectoria de BTS. Sin embargo, junto a otros miembros del Consejo, señaló que se necesita más información y un respaldo adecuado antes de aceptar la solicitud.

“Para otorgar un reconocimiento, debe haber una historia. No se puede conceder un reconocimiento sin que se presente evidencia de su participación social y humana . ¿Qué aporta a la sociedad? ¿Qué está haciendo?”, cuestionó la rectora.

La estudiante se comprometió a proporcionar la información necesaria para que las autoridades evalúen su solicitud, mientras que el asunto fue tratado con humor por los miembros del Consejo durante una sesión transmitida en vivo por YouTube.

En tanto, las redes sociales se dividieron respecto a la propuesta. Los seguidores de BTS, conocidos como ARMY, apoyaron la iniciativa basándose en los mensajes de empoderamiento del grupo, mientras que otros cuestionaron si este reconocimiento era una prioridad frente a otras necesidades académicas.

BTS en Lima: ¿Aún se pueden adquirir entradas?

Como parte de su gira latinoamericana, BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde miles de fanáticos peruanos, conocidos como ARMY, disfrutarán de una noche llena de k-pop.

Ante la abrumadora demanda y recibimiento de sus fans, los boletos tanto de preventa como de venta general para los conciertos en Lima, con precios a partir de S/ 483, se agotaron rápidamente este viernes 10 de abril.