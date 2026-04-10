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En respuesta al pedido estudiantil, las autoridades universitarias solicitaron un informe detallado sobre la historia y el legado del grupo para tomar una decisión | Foto: EFE / RTV-San Marcos (Captura) / Composición EC
En respuesta al pedido estudiantil, las autoridades universitarias solicitaron un informe detallado sobre la historia y el legado del grupo para tomar una decisión | Foto: EFE / RTV-San Marcos (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

En medio del furor por el regreso de BTS a los escenarios, la banda surcoreana que se presentará en Lima los próximos 7, 9 y 10 de octubre, una representante estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) solicitó un “reconocimiento simbólico” para el septeto.

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