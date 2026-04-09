A pesar de la torrencial lluvia, BTS inició oficialmente su esperada gira mundial “Arirang” este jueves 9 de abril en el estadio Goyang, cerca de Seúl. Y es que, desde primeras horas de la mañana, miles de fanáticos desafiaron el clima extremo para ser parte de este histórico regreso, que marca el fin de una pausa de cuatro años debido al servicio militar obligatorio del grupo.

El espectáculo, que incluyó canciones de su nuevo disco y éxitos como “MIC Drop”, se realizó bajo condiciones que Suga comparó con un “parque acuático”. A pesar de eso, junto a los demás integrantes RM, Jin, j-hope, Jimin, V y Jung Kook realizaron complejas coreografías, como “Fire” acompañada de un show de fuegos artificiales y láseres.

Por su parte, V bromeó imitando movimientos de natación en el escenario, mientras que el líder del grupo, RM, quien se lesionó un tobillo durante los ensayos, pidió precaución a sus compañeros. “Cuidado, podrías lastimarte como yo”, advirtió durante la transmisión.

Al finalizar la jornada, los integrantes expresaron su gratitud hacia el ARMY (su comunidad global de seguidores), quienes no solo llenaron el recinto, sino que sumaron medio millón de espectadores en la transmisión en vivo de las afueras del estadio.

army preocupados porque la lluvia puede atraer un resfriado para bts



mientras tanto Taehyung:



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“Estoy empapado hasta los huesos, pero lo más importante fue poder verlos a todos. Durante cuatro años no pude verlos y fue duro, pero es un honor volver a verlos”, declaró Jimin al cierre del evento.

Por su parte, Jin destacó la relevancia internacional de este tour, que incluye presentaciones en Asia, Europa, Norteamérica y Latinoamérica, incluyendo ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y Sao Paulo.

POR SI SE PERDIERON EL PRIMER DÍA DEL CONCIERTO DE BTS O QUIEREN VERLO NUEVAMENTE AQUÍ SE LOS DEJO, ESPERO LES SEA DE AYUDA💜



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“Queremos encontrarnos con el público de todo el mundo lo antes posible. Queremos experimentar de primera mano la cultura y el ambiente de los conciertos de cada región”, afirmó el cantante.

El “BTS World Tour Arirang” continuará en Goyang los días 11 y 12 de abril, para luego trasladarse a Tokio y posteriormente a Estados Unidos, donde iniciarán su recorrido en Tampa, Florida, el próximo 25 de abril. Con un total de 85 actuaciones previstas en 34 ciudades.

BTS en Lima: ¿Cuándo se pueden adquirir entradas?

Como parte de su gira latinoamericana, BTS se presentará en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos, donde miles de fans peruanos, conocidos como Army, vivirán una noche llena de música.

Aunque los boletos en preventa ya se agotaron, aún quedan disponibles entradas para la venta general, que se habilitará este viernes 10 de abril a las 10 a. m. a través de Ticketmaster. Los precios van desde S/ 483 en Tribuna Sur hasta S/ 851 en Campo.

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