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"Estoy empapado hasta los huesos, pero lo más importante fue poder verlos a todos", declaró Jimin al cierre del concierto | Foto: X - Difusión (Captura)
"Estoy empapado hasta los huesos, pero lo más importante fue poder verlos a todos", declaró Jimin al cierre del concierto | Foto: X - Difusión (Captura)
Por Redacción EC

A pesar de la torrencial lluvia, BTS inició oficialmente su esperada gira mundial “Arirang” este jueves 9 de abril en el estadio Goyang, cerca de Seúl. Y es que, desde primeras horas de la mañana, miles de fanáticos desafiaron el clima extremo para ser parte de este histórico regreso, que marca el fin de una pausa de cuatro años debido al servicio militar obligatorio del grupo.

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