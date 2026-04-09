Con el inicio de la venta de entradas para los tres conciertos de BTS en Lima, programados el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó un patrullaje virtual para prevenir estafas a quienes deseen adquirir boletos.

Y es que, la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) alertó que delincuentes utilizan inteligencia artificial para generar perfiles falsos que imitan el lenguaje del ARMY (comunidad oficial de fans) y suplantan la identidad visual de la plataforma oficial de ventas, Ticketmaster.

De ese modo, el comandante PNP Mario Carrasco, jefe de Investigación de Cibercrimen, señaló que se han identificado portales que replican con exactitud el diseño de las páginas autorizadas para captar datos personales y bancarios.

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“Se tiene conocimiento de que la creación de perfiles falsos es con el único fin de realizar estafas a estos jóvenes por intermedio de la suplantación de identidad. La creación de estas páginas web, tal cual como la oficial, es para que la víctima ingrese sus datos y luego sea blanco de fraude informático ”, declaró en Andina.

Además, se reportó que sujetos estarían utilizando estas fechas para exigir favores sexuales a cambio de boletos, y que incluso existirían posibles redes de trata de personas que, aprovechando el entusiasmo de miles de seguidoras, incluidas menores, jóvenes y adultas, buscarían captarlas.

Mapa de ubicaciones para el concierto de BTS en Lima

Por su parte, la empresa de ciberseguridad Kaspersky reportó la detección de al menos 10 dominios fraudulentos creados este mes que suplantan las plataformas oficiales de venta para estafar.

Según los expertos, estas páginas operan mediante imágenes falsas muy sofisticadas y tácticas de presión que obligan al usuario a realizar transferencias bancarias sin cuestionamientos, aprovechando la desesperación de los fans.

BTS está a punto de hacer historia en Lima. Con dos conciertos y una demanda que supera las expectativas, Ticketmaster revela el proceso de venta de entradas. ¿Sabías que se espera un ‘sold out’ en tiempo récord? Todos los detalles sobre precios y cómo obtener tu entrada están aquí.

La alerta policial también se extiende a las redes sociales, donde se ofrecen entradas que triplican su valor original, alcanzando los S/2500, hecho que los propios clubes de fans han rechazado.

Al respecto, el comandante Carrasco enfatizó la importancia de utilizar exclusivamente los canales formales. “Te registras en la plataforma oficial donde vas a tener conocimiento del inicio de la llegada de la agrupación, los métodos y los lugares de pago”, enfatizó.

Finalmente, Ticketmaster Perú recordó que las entradas podrán ser transferidas, únicamente, a partir de septiembre, por lo que cualquier oferta de “entrega inmediata” fuera de la plataforma Weverse o la ticketera oficial representa un riesgo de fraude.

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