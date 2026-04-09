Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La alerta policial también se extiende a las redes sociales, donde se ofrecen entradas que triplican su valor original, alcanzando los S/2500 | Foto: EFE / Composición EC
La alerta policial también se extiende a las redes sociales, donde se ofrecen entradas que triplican su valor original, alcanzando los S/2500 | Foto: EFE / Composición EC
Por Redacción EC

Con el inicio de la venta de entradas para los tres conciertos de BTS en Lima, programados el 7, 9 y 10 de octubre en el estadio San Marcos, la Policía Nacional del Perú (PNP) activó un patrullaje virtual para prevenir estafas a quienes deseen adquirir boletos.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.