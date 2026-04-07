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El rapero estadounidense Offset durante un evento en Los Angeles (Estados Unidos) | EFE/EPA/ Allison Dinner
El rapero estadounidense Offset durante un evento en Los Angeles (Estados Unidos) | EFE/EPA/ Allison Dinner
/ ALLISON DINNER
Por Redacción EC

El rapero estadounidense Offset, exintegrante del grupo Migos, se recupera favorablemente en un centro médico de Florida tras ser víctima de un tiroteo la tarde del lunes.

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