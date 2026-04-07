El rapero estadounidense Offset, exintegrante del grupo Migos, se recupera favorablemente en un centro médico de Florida tras ser víctima de un tiroteo la tarde del lunes.

Según los últimos reportes oficiales, el artista se encuentra fuera de peligro y bajo observación profesional constante después del incidente violento que movilizó a las autoridades locales.

Los hechos se registraron aproximadamente a las 19:00 horas en el área de valet parking del Seminole Hard Rock Hotel & Casino, ubicado en la localidad de Hollywood.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Seminole, el ataque resultó en lesiones para el cantante, quien fue trasladado de inmediato al Hospital Regional Memorial.

Un portavoz del músico, cuyo nombre legal es Kiari Kendrell Cephus, confirmó la noticia a la cadena ABC. “Offset recibió un disparo y actualmente se encuentra en el hospital recibiendo atención médica. Su estado es estable”, dijo.

Offset llega a los premios iHeartRadio Music Awards, el 17 de marzo de 2025, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto Jordan Strauss/Invision/AP, archivo) / Jordan Strauss

En cuanto a las acciones legales, las fuerzas del orden informaron que dos personas han sido arrestadas en relación con el suceso. Sin embargo, la investigación continúa abierta para determinar los motivos del ataque y la participación exacta de los detenidos.

Por su parte, los representantes del artista enfatizaron que el rapero está “bajo estrecha vigilancia” médica para garantizar su total recuperación.

Este episodio de violencia vuelve a sacudir el entorno del artista, quien en noviembre de 2022 sufrió la pérdida de su compañero de grupo y primo, Takeoff, asesinado a tiros en Texas.

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Offset, de 34 años, alcanzó la fama mundial con éxitos como “Versace” y “Bad and Boujee”, logrando múltiples nominaciones a los premios Grammy.

En el ámbito personal, el músico recientemente ha estado bajo el foco público tras su proceso de divorcio con la también rapera Cardi B, con quien tiene dos hijos.

*Con información de EFE