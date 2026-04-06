El popular artista mexicano Christian Chávez, recordado por su trabajo en RBD, anunció su regreso a Perú luego de más de una década de ausencia. Llega a Lima como parte de su gira internacional.

El exmiembro de RBD regresará al Perú con su espectáculo “Para siempre tour”, el show más ambicioso de su carrera, según expresó el mismo cantante.

El espectáculo de Christian Chávez en Perú se llevará a cabo el próximo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta en Passline.

Christian Chávez, exintegrante de RBD, llega a Perú con su nuevo tour internacional. (Foto: Difusión)

Cabe resaltar que para esta experiencia internacional de Christian Chávez, el mexicano eligió a Lima como la ciudad que dará inicio oficial al tour por Latinoamérica. Será una única fecha.

En esta oportunidad, el artista mexicano contará con banda en vivo, efectos visuales impactantes, coreografías intensas, bailarines y múltiples cambios de vestuario en una producción internacional pensada para emocionar de principio a fin a sus fans.

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En una sola noche, los asistentes revivirán los himnos que marcaron a toda una generación junto a RBD y también conectarán con su etapa solista, más íntima y más honesta.

Christian Chávez, exintegrante de RBD, llega a Perú con su nuevo tour internacional. (Foto: Difusión)

De esta manera, Christian Chávez reafirma su fama internacional y confirma su llegada a Perú para el próximo 28 de junio en el Auditorio del Colegio San Agustín. Las entradas están a la venta a través de Passline.