Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Christian Chávez, exintegrante de RBD, llega a Perú con su nuevo tour internacional. (Foto: Difusión)
Christian Chávez, exintegrante de RBD, llega a Perú con su nuevo tour internacional. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El popular artista mexicano Christian Chávez, recordado por su trabajo en RBD, anunció su regreso a Perú luego de más de una década de ausencia. Llega a Lima como parte de su gira internacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.