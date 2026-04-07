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El equipo de la cantante informó que iniciarán acciones legales en la ciudad de Miami contra la empresa MS.MS.PERU debido a las fallas contractuales | Foto: Archivo GEC
El equipo de la cantante informó que iniciarán acciones legales en la ciudad de Miami contra la empresa MS.MS.PERU debido a las fallas contractuales | Foto: Archivo GEC
Por Redacción EC

La gira internacional de María Conchita Alonso en Perú ha sido cancelada. Su equipo de trabajo, All Parts Move, confirmó oficialmente que las presentaciones programadas en Lima y Arequipa no se llevarán a cabo debido a incumplimientos de contrato.

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