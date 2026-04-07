La gira internacional de María Conchita Alonso en Perú ha sido cancelada. Su equipo de trabajo, All Parts Move, confirmó oficialmente que las presentaciones programadas en Lima y Arequipa no se llevarán a cabo debido a incumplimientos de contrato.

Según el comunicado emitido desde Miami, la medida responde directamente a fallas contractuales por parte de la empresa promotora, identificada como MS.MS.PERU.

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De acuerdo a lo que dijeron, a pesar de que el contrato ya estaba suscrito y las fechas anunciadas, la productora no habría realizado los pagos acordados, impidiendo que ambos espectáculos se realicen.

“María Conchita lamenta profundamente esta situación y se encuentra realmente decepcionada de que su reencuentro con el público peruano tenga que postergarse. Ella estaba muy ilusionada con regresar y compartir con sus seguidores”, señaló su equipo.

De igual forma, la producción pidió a los fanáticos de María Conchita no adquirir entradas para estos eventos a través de ningún canal, con el fin de prevenir estafas o pérdidas económicas.

Según dijeron, la medida responde directamente a fallas contractuales por parte de la empresa promotora, identificada como MS.MS.PERU.

En tanto, All Parts Move informó que ya preparan acciones legales en Miami contra la empresa MS.MS.PERU por daños causados. La empresa, hasta el momento, no se ha pronunciado.

“Se espera poder reprogramar una visita en el futuro cercano, en condiciones adecuadas que permitan ofrecer al público la experiencia que merece”, mencionaron. Aún no se tiene información sobre la devolución de entradas.