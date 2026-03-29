El 27 de marzo de 2026, Netflix estrenó “BTS: The Return”, un documental que reúne a las superestrellas del K-pop en Los Ángeles para la grabación de su álbum “ARIRANG”, ofreciendo un acceso sin precedentes a la agrupación en el inicio de una nueva era. Tras un paréntesis de casi cuatro años, los integrantes vuelven a trabajar juntos en un proyecto que los lleva a redescubrir sus raíces y a replantearse su futuro. Así, vemos a RM, Jin, SUGA, j‑hope, Jimin, V y Jung Kook conviviendo y creando durante el verano de 2025, hasta los preparativos para su ansiado regreso a inicios de 2026. A continuación, las principales revelaciones del documental, que revela sobre todo el lado más humano y vulnerable de los artistas, más que solo el “show” del comeback.

Miedos, dudas y nuevas metas: es lo que BTS confiesa en “The Return” (Foto: Netflix)

1. UN REGRESO LLENO DE DUDAS

“BTS: The Return” muestra que el reencuentro no fue un retorno triunfal “perfecto”, sino un proceso lleno de dudas, presión y miedo a no estar a la altura de su propia historia. En estas circunstancias, varios miembros expresan abiertamente que no estaban seguros de por qué estaban ahí ni si el público los recibiría igual después de la pausa y el servicio militar obligatorio que cumplieron.

2. NOSTALGIA Y REDEFINICIÓN DE IDENTIDAD

El documental enfatiza en la nostalgia por los años que los miembros de la banda estuvieron separados, pero también el cansancio y el desgaste que arrastran tras el éxito que alcanzaron. Además, se hace énfasis en sus nuevas obligaciones. En este punto, los integrantes se hace muchas preguntas, entre ellas qué los hace todavía especiales como grupo y cómo debería sonar BTS ahora, ya que los tiempos han cambiado y ahora son adultos con más experiencia.

3. ¿CÓMO SE CREÓ EL ÁLBUM “ARIRANG”?

Se pone énfasis en el proceso creativo del álbum “ARIRANG”, tanto las sesiones en Los Ángeles como en Seúl. Aquí vemos a los artistas mostrando diferencias y la presión de entregar un disco a contrarreloj. Aunque la inseguridad los embarga por varios momentos, incluso la discusión interna sobre elegir “Swim” como sencillo principal, al final deciden que lo mejor es mostrar una etapa más madura.

4. EL TÍTULO DEL ÁLBUM NO FUE IDEA DE BTS

La idea del título del álbum “ARIRANG” no nació del propio grupo, sino de Boyoung Lee, director creativo ejecutivo de Big Hit, quien, durante una visita a Los Ángeles junto a Si-Hyuk Bang, propuso el nombre contando la historia de siete jóvenes coreanos que viajaron a Estados Unidos en 1896. Realizó la primera grabación de la melodía tradicional como un paralelo con el legado global de BTS. Esto llevó a los artistas a cuestionarse si eran capaces de sostener un concepto tan cargado de significado y tan tradicional, pues temían que resulte chocante para sus fans coreanos e internacionales.

5. CONFESIONES ÍNTIMAS

Para hacer más íntimo todo, el director les entregó mini cámaras para que los integrantes de BTS registraran momentos sin el equipo de filmación. Gracias a esto podemos ver más a fondo la convivencia y las reflexiones personales; por lo tanto, escuchamos conversaciones sobre el servicio militar, el miedo a que el mundo haya cambiado sin ellos y la sensación de reencontrarse más como familia que como simples compañeros de trabajo.

6. EL PESO DE VOLVER CON EL MUNDO MIRANDO

El 21 de marzo se transmitió en vivo por Netflix “BTS: The Comeback Live” y seis días después el documental “BTS: The Return”, lo que llevó a los integrantes de la banda a sentir el peso de volver con todo el mundo puesto sus ojos sobre ellos. El mensaje que nos muestra es que “volver” no es solo sacar un nuevo disco: es volver a entenderse entre ellos, a hablar el mismo lenguaje creativo ya asumir el vértigo de no saber si el público seguirá con ellos.

7. CAMEOS CON ESTRELLAS COREANAS

El documental también nos muestra los cameos de varias otras grandes estrellas coreanas como el actor Woo Shik Choi, conocido por su papel de Ki-woo en “Parasite”; Seo Jun Park de “The Marvels”; el actor Hyung Sik Park y el músico y productor Peakboy cuando se reunieron para cenar en privado y brindar por V.

Secretos del servicio militar, el álbum “ARIRANG” y el regreso de BTS al escenario (Foto: Netflix)

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