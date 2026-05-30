Los colombianos residentes en Florida tendrán la oportunidad de participar este 31 de mayo en las elecciones de Colombia 2026, una jornada clave para millones de ciudadanos en el exterior que buscan ejercer su derecho al voto. En esta nota te explicaremos cómo votar en dicho estado de EE.UU. y te indicaremos qué aspectos debes tener en cuenta antes de acudir a las urnas.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora se puede votar en Florida por las elecciones en Colombia?

Los ciudadanos colombianos que residen en Florida pueden participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 entre el 25 y el 31 de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La jornada se desarrollará en consulados y centros de votación autorizados en diferentes ciudades del estado. Las mesas de sufragio funcionarán bajo el horario del Este de Estados Unidos (ET), por lo que los votantes podrán acudir desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde, según la hora local.

Apertura de mesas: 8:00 am

Cierre de mesas: 4:00 pm

Zona horaria: Eastern Time (ET)

¿Cómo consultar el lugar de votación en Florida?

Los colombianos inscritos en Florida deberán sufragar en el consulado o punto electoral donde tengan registrada su cédula de ciudadanía. Para conocer la sede exacta asignada, la Registraduría Nacional puso a disposición una plataforma virtual que permite verificar rápidamente la información electoral con el número de documento.

En el caso de Miami, debido al alto número de electores colombianos, las autoridades podrían habilitar puestos adicionales además del consulado principal. Por ello, se recomienda revisar previamente la dirección correspondiente y confirmar los datos antes de acudir a votar.

Pasos para verificar dónde votar

Ingresar al portal oficial de consulta de la Registraduría Nacional.

Digitar el número de cédula de ciudadanía.

Verificar el consulado, la dirección y la mesa asignada.

Enlace oficial para consultar el local de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para los votantes en Florida

Presentar la cédula colombiana física y vigente.

Consultar previamente el horario de atención del consulado.

Asistir con anticipación para evitar congestiones y largas filas.

Confirmar si el puesto de votación funciona dentro o fuera del consulado principal.

Revisar posibles modificaciones o comunicados oficiales antes de la jornada electoral.

Ciudades de Florida con mayor presencia de votantes colombianos

Entre las ciudades con mayor concentración de ciudadanos colombianos habilitados para votar destacan:

Miami

Orlando

Tampa

Jacksonville

Fort Lauderdale