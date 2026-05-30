La comunidad colombiana en California se prepara para participar este 31 de mayo en las elecciones de Colombia 2026, una jornada electoral que permitirá a miles de ciudadanos en el exterior ejercer su derecho democrático. Dicho ello, en esta nota conocerás cómo votar desde ese estado de EE.UU.

Ante la expectativa que genera este nuevo proceso electoral, muchos votantes buscan información clara sobre los consulados habilitados, los horarios de atención y las recomendaciones oficiales para evitar inconvenientes el día de la elección. A continuación, te compartimos todos los detalles que debes revisar antes de acudir a tu puesto de votación en California.

Cada voto cuenta: la democracia colombiana se fortalece con la participación de todos los ciudadanos colombianos en las elecciones. (Foto: Composición Canva - Mag)

¿A qué hora se puede votar en California por las elecciones en Colombia?

Los ciudadanos colombianos que residen en California pueden participar en las Elecciones Presidenciales de Colombia 2026 entre el 25 y el 31 de mayo, de acuerdo con el cronograma establecido por la Registraduría Nacional del Estado Civil. La jornada se desarrollará en consulados y centros de votación autorizados en diferentes ciudades del estado.

Del 25 al 30 de mayo

Pueden votar los ciudadanos inscritos en Los Ángeles, San Diego, Phoenix y Albuquerque.

Lugar: 8383 Wilshire Blvd, Suite 930 – Piso 9, Beverly Hills, CA 90211

Horario: 8:00 am a 4:00 pm (hora local)

Domingo 31 de mayo

Solo pueden votar las personas inscritas en los puestos de votación de Los Ángeles y San Diego.

Puesto de votación de Los Ángeles

Lugar: 8383 Wilshire Blvd, Suite 930 – Piso 5

Horario: 8:00 am a 4:00 pm (hora local)

Puesto de votación de San Diego

Lugar: 1936 Quivira Way - San Diego, CA 92109.

Horario: 8:00 am a 4:00 pm (hora local)

¿Cómo consultar el lugar de votación en California?

Los colombianos inscritos en California deberán sufragar en el consulado o punto electoral donde tengan registrada su cédula de ciudadanía. Para conocer la sede exacta asignada, la Registraduría Nacional puso a disposición una plataforma virtual que permite verificar rápidamente la información electoral con el número de documento.

Pasos para verificar dónde votar

Ingresar al portal oficial de consulta de la Registraduría Nacional.

Digitar el número de cédula de ciudadanía.

Verificar el local de votación y la mesa asignada.

Enlace oficial para consultar el local de votación

Consulta tu lugar de votación

Recomendaciones para los votantes en California

Presentar la cédula colombiana física y vigente.

Consultar previamente el horario de atención del consulado.

Asistir con anticipación para evitar congestiones y largas filas.

Revisar posibles modificaciones o comunicados oficiales antes de la jornada electoral.