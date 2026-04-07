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De ese modo, subrayó que su prioridad actual es proteger su estabilidad emocional, ignorando las críticas de terceros | Foto: Archivo GEC / Composición EC
De ese modo, subrayó que su prioridad actual es proteger su estabilidad emocional, ignorando las críticas de terceros | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

Desde Piura, Alejandra Baigorria rompió el silencio sobre el estado de su relación con Said Palao, luego de que el chico ‘reality’ fuera captado en una fiesta con modelos extranjeras en Argentina.

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