Desde Piura, Alejandra Baigorria rompió el silencio sobre el estado de su relación con Said Palao, luego de que el chico ‘reality’ fuera captado en una fiesta con modelos extranjeras en Argentina.

Con una postura firme, la empresaria aclaró que no tomará decisiones apresuradas ni se dejará llevar por la presión externa.

Y es que, en declaraciones para “Amor y Fuego”, la Gringa de Gamarra confesó que atraviesa una etapa de evaluación personal, enfatizando que ella es la única dueña de sus tiempos.

“La decisión la voy a tomar yo y, como digo, me puedo demorar un año si quiero y nadie tiene por qué juzgarme”, sentenció la exintegrante de "Esto es Guerra".

De ese modo, subrayó que su prioridad actual es proteger su estabilidad emocional, ignorando las críticas de terceros.

“Voy a tomar una decisión por lo que dicta mi corazón y por lo que siento”, añadió, reafirmando que la responsabilidad de su felicidad recae exclusivamente en ella.

Said Palao aparece desencajado en estudio tras escándalo en Argentina. Rompe en llanto pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria por exponerla, arrepintiéndose de su inmadurez. Su matrimonio pende de un hilo; ella duda y no tomará decisiones apresuradas. Él luchará por recuperarlo si ella lo permite.

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¿Alejandra y Said Seguirán viéndose?

Por otro lado, la empresaria adelantó que seguirá compartiendo espacios con Palao, tanto en su vida personal como laboral, por lo que ha pedido comprensión.

“Lo van a ver en mi peluquería, lo van a ver en la casa y es lo que va a pasar, porque nosotros estamos llevando las cosas a nuestra manera”, puntualizó.

Finalmente, Alejandra dejó claro que no dará más detalles sobre su vida personal, subrayando que no depende de la aprobación ajena.